Bollettini scuola 2026: molte nuove convocazioni da gps, l’elenco aggiornato

Dopo la notizia più attesa della pubblicazione dei bollettini del secondo turno di Napoli e Milano, quelli in ritardo e tra i più attesi di questo fine settembre, si registra una brusca accelerata nelle operazioni di nomina da GaE e GPS e rispetto all’ultimo aggiornamento c’è un numero crescente di province ormai arrivate al quarto, quinto e perfino sesto turno.

Le province più avanti con le nomine

Il caso più avanzato tra le nuove pubblicazioni è quello di Parma, che dopo il quinto turno del 21 settembre ha già pubblicato il sesto turno il 23 settembre. Nella stessa regione continuano a procedere anche le altre province: Piacenza è arrivata al quarto turno il 22 settembre, Rimini al terzo, mentre Forlì Cesena ha pubblicato un nuovo scorrimento sempre il 22 settembre.

Nuovo passo avanti anche in Abruzzo, dove Teramo ha raggiunto il quarto turno il 22 settembre, dopo il terzo del 16 settembre.

In Calabria si sblocca invece Vibo Valentia, che dopo il primo turno e diverse rettifiche ha finalmente pubblicato il secondo turno il 22 settembre. Nello stesso aggiornamento compare anche una nuova rettifica del secondo bollettino di Crotone.

Proseguono gli scorrimenti anche nel Lazio. Frosinone ha pubblicato il quarto bollettino il 22 settembre, mentre per Latina la pubblicazione della stessa giornata riguarda il risultato del turno 3 già effettuato il 18 settembre e non rappresenta quindi un nuovo quarto turno.

Procede alacremente anche la pubblicazione delle convocazioni in Liguria. Imperia è arrivata al quinto turno il 22 settembre, mentre Savona, dopo il terzo turno del 17 settembre e una successiva rettifica, ha pubblicato un nuovo scorrimento il 23 settembre.

Avanzano rapidamente anche diverse province della Lombardia. Bergamo ha pubblicato il bollettino n. 5 il 22 settembre e anche Sondrio è arrivata al quinto bollettino. Nell’elenco compare inoltre il secondo turno di Como, datato 18 settembre. Milano, che si era finalmente sbloccata con il secondo turno del 21 settembre, per ora resta invece ferma a quello scorrimento.

Le nuove pubblicazioni

Nuove pubblicazioni importanti anche nelle Marche. Ancona, già arrivata al quarto turno il 17 settembre, ha pubblicato un ulteriore scorrimento il 23 settembre. Macerata ha invece pubblicato il 22 settembre un nuovo turno, indicato dal collegamento come turno 4.

Il Piemonte continua a essere tra le regioni con gli scorrimenti più avanzati. Alessandria e Asti hanno entrambe raggiunto il quinto bollettino il 22 settembre, mentre Biella è arrivata al quarto turno. Vercelli resta ancora più avanti, con il sesto turno già pubblicato il 18 settembre.

In Sardegna si registra il terzo turno di Nuoro, pubblicato il 22 settembre, mentre nell’elenco compare anche un nuovo turno di Cagliari datato 18 settembre. Per Cagliari è stata poi pubblicata una rettifica il 22 settembre.

Numerosi movimenti anche in Toscana. Siena ha raggiunto il quinto turno il 22 settembre, mentre Pistoia è arrivata anch’essa al quinto con una nuova pubblicazione del 23 settembre. Si aggiunge inoltre il terzo turno di Pisa.

In Umbria, Terni ha pubblicato un nuovo turno il 22 settembre, successivo al secondo turno del 12 settembre.

Chiude il quadro il Veneto, dove Padova e Rovigo sono entrambe arrivate al quarto turno il 22 settembre. Nella stessa giornata è stato pubblicato un nuovo scorrimento anche a Venezia.

Accanto ai nuovi turni continuano poi le rettifiche delle operazioni già effettuate. Tra gli aggiornamenti più recenti figurano interventi a Potenza, Crotone, Savona, Brindisi, Cagliari e Oristano: si tratta però di correzioni o precisazioni e non di nuovi scorrimenti.