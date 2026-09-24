Interpelli scuola 2026-27: elenco aggiornato di quelli ancora disponibili entro fine settimana

Fine settimana ancora ricca di interpelli cui rispondere da parte di quei docenti che ancora non hanno ottenuto una supplenza Gps mediante algoritmo e vedono ridurre le possibilità di convocazione considerato che in molte province siamo già in turni abbastanza avanzati. Ricordando sempre l’incarico da interpello può essere lasciato per una nomina GPS al 30 giugno o 31 agosto solo se la supplenza in corso è breve. Se l’interpello è già al 30 giugno o al 31 agosto, il passaggio non è consentito. Vediamo le supplenze da interpello ancora disponibili cui rispondere perchè non ancora scadute tra il 24 e il 27 settembre 2026.

Interpelli in scadenza giovedì 24 settembre

La prima giornata presenta numerose scadenze già nelle prime ore del mattino. A Modena, l’IC Sestola cerca un docente per 12 ore su sostegno nella scuola dell’infanzia, fino al 30 giugno 2027: domanda entro le 7:30. Sempre entro le 7:30 scade a Montecatini Terme (Pistoia) l’interpello per 15 ore di Matematica A026 all’Istituto alberghiero Martini.

Alle 8:00 scadono invece l’interpello per A026 Matematica all’Istituto Luigi Oggiano di Siniscola, quello per A041 all’IISS Mattei di Rosignano Marittimo e quello per 4 ore di conversazione in lingua inglese BB02 all’IIS Montessori-Repetti di Marina di Carrara.

Alle 10:00 termina la possibilità di candidarsi per 18 ore di Scienze e tecnologie nautiche all’IIS M. Pira di Siniscola; alle 10:52 per le 24 ore di sostegno primaria ADEE alla Direzione didattica di Pavullo. Alle 11:00 scadono gli interpelli per ADEE primaria all’IC Umberto I di Lanciano, AN55 Violoncello all’IIS Carducci di Ferrara e A041 all’ITSE Capitini di Agliana.

Entro le 11:30 si può presentare domanda per il posto di sostegno primaria da 24 ore all’IC Piazza Carlo Forlanini di Roma. Alle 12:00 scadono invece gli interpelli per AH56 Oboe a Cori, per AI56 Percussioni all’IC del Tronto e Valfluvione, per i posti di sostegno primaria all’IC Pablo Neruda di Roma, per le classi A058 Tecnica della danza contemporanea e A057 Tecnica della danza classica al Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta, per AI56 Percussioni e A56 Violino all’IC Garibaldi-Pipitone di Marsala e per il posto comune di scuola primaria all’IC Cortona 1.

Alle 13:00 scadono il posto di sostegno primaria da 24 ore al Circolo didattico Trilussa di Pomezia e le 10 ore di Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche al Polo Tecnico Professionale di Fano. Alle 13:30 termina l’interpello per sostegno primaria dell’IC Enzo Biagi di Roma, mentre alle 14:00 chiude quello per 6 ore di Pianoforte AJ56 all’IC Alda Merini di Castel di Sangro. Entro la giornata del 24 settembre è inoltre indicata la scadenza per il posto ADEE da 24 ore all’IC Bramante-Torraca di Matera.

Resta aperto fino alle 23:00 l’interpello di Sassuolo per 18 ore di A041 – Scienze e tecnologie informatiche, con supplenza fino al 20 novembre 2026.

Interpelli in scadenza venerdì 25 settembre

Il 25 settembre alle 8:00 scadono ad Agrigento due interpelli del Liceo Classico e Musicale Empedocle: 3 ore di Arpa AA55 e 1 ora di Corno AD55. Alle 10:00 chiude a Noto l’interpello per 6 ore di Percussioni AI56, mentre alle 10:30 scadono a Roma i posti di scuola primaria, sia comuni sia di sostegno, dell’IC La Giustiniana.

Alle 11:00 scadono l’interpello dell’IIS Enrico Fermi di Policoro per Scienze e tecnologie nautiche, quelli del Liceo Archita di Taranto per AA55 Arpa e AE55 Fagotto, quello per A027 Matematica e Fisica dell’IIS Volta-Brau di Nuoro e quello per AI56 Percussioni dell’IC Carmine-San Felice di Nicosia.

Alle 12:00 scadono a Ragusa due opportunità: una per A043 Scienze e tecnologie nautiche all’IIS La Pira di Pozzallo, dove sono disponibili una cattedra da 18 ore e un posto orario da 11 ore, e una per AG56 Flauto, 18 ore, all’IC Carlo Amore-Piano Gesù di Modica. Alle 13:30 chiude invece l’interpello per 18 ore di Percussioni AI56 all’IC Luigi Sturzo-Asta di Marsala.

Entro le 24:00 del 25 settembre resta inoltre possibile presentare domanda per 3 ore di A041 – Scienze e tecnologie informatiche all’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino, in provincia di Campobasso.

Interpelli in scadenza sabato 26 settembre

Sono due gli avvisi del materiale fornito con scadenza il 26 settembre. A Salerno, l’IIS Pomponio Leto cerca un docente per 5 ore di BA02 – Conversazione in lingua straniera francese, con contratto fino al 30 giugno 2027: domanda entro le 12:00.

Ad Ascoli Piceno, l’IIS Fazzini-Mercantini mette invece a disposizione 1 ora di BB02 – Conversazione in lingua inglese, sempre fino al 30 giugno 2027. In questo caso la scadenza è fissata alle 22:00 del 26 settembre.

Interpelli in scadenza domenica 27 settembre

L’ultima scadenza della settimana riguarda la Sardegna. L’IC Capoterra n. 2, in provincia di Cagliari, cerca un docente per 24 ore su posto Montessori nella scuola primaria, classe EEHN. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2026 al 31 agosto 2027 e la domanda può essere presentata fino alle 23:59 di domenica 27 settembre.