Supplenze scuola: gli interpelli pubblicati che scadono questa settimana

Inizia una nuova settimana, con l’attesa per i bollettini del secondo turno in alcune grandi province, ma anche con la necessità di molte scuole di occupare le cattedre vacanti a fronte dell’impossibilità di farlo mediante algoritmo gps e graduatorie di istituto. L’anno scolastico è iniziato in tutta Italia, e quindi ogni giorni in cui una cattedra resta scoperta rappresenta un problema in più per la scuola e per gli studenti interessati. Ci sono molti interpelli già pubblicati dalle scuole per la ricerca di docenti che scadranno tra lunedì 21 e venerdì 25 settembre 2026. Altri probabilmente verranno pubblicati nei prossimi giorni.

Le scadenze ravvicinate

Tra le opportunità con scadenza lunedì 21 settembre figura quella dell’IIS “E. Fermi” di Policoro, in provincia di Matera, che cerca un docente per la classe di concorso BA02, Conversazione in lingua straniera – Francese. L’incarico è di 8 ore settimanali, dal 23 settembre al 22 ottobre 2026.

A Pordenone, invece, l’ISIS “Lino Zanussi” cerca un docente per la classe di concorso A042, Scienze e tecnologie meccaniche. In questo caso si tratta di una cattedra completa da 18 ore settimanali, con contratto dal 23 settembre 2026 fino al 30 giugno 2027.

Sempre il 21 settembre scade l’interpello dell’IC Umberto I-San Nicola di Bari per un posto nella scuola dell’infanzia con metodo Montessori. L’incarico prevede 25 ore settimanali, con presa di servizio il 23 settembre e durata presumibilmente fino al 30 giugno 2027.

A Olbia il Liceo “A. Gramsci” cerca invece un docente di Francese per la scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AS2A. La supplenza è di 18 ore settimanali e avrà durata fino al 30 settembre 2026.

Tra le opportunità in Toscana c’è quella dell’ISI “Sismondi-Pacinotti” di Pescia, in provincia di Pistoia, che cerca un docente per la classe di concorso A020, Fisica. Si tratta di una cattedra orario esterna da 18 ore settimanali, di cui 14 ore a Pescia e 4 ore a Pistoia, con contratto fino al 30 giugno 2027.

Sempre in Toscana, l’IP “Guglielmo Marconi” di Prato ha pubblicato un interpello particolarmente consistente per la classe di concorso A042, Scienze e tecnologie meccaniche. I posti disponibili sono quattro, tutti su cattedra completa da 18 ore settimanali, con contratto fino al 31 agosto 2027.

Le scadenze di fine settimana

A Rovigo, infine, l’IC di Loreo cerca un docente su posto comune nella scuola primaria. L’incarico è di 24 ore settimanali e avrà durata dal 21 settembre al 7 ottobre 2026.

Per mercoledì 23 settembre è prevista la scadenza dell’interpello dell’IC “Leopoldo II di Lorena” di Follonica, in provincia di Grosseto, che cerca un docente di sostegno nella scuola primaria. La supplenza è di 24 ore settimanali e terminerà il 24 ottobre 2026.

Giovedì 24 settembre scade invece l’interpello del Polo Tecnico Professionale di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, per un docente di laboratorio di Scienze e tecnologie nautiche. L’incarico è di 10 ore settimanali, con presa di servizio il 25 settembre e contratto fino al 31 agosto 2027.

Venerdì 25 settembre, infine, scadono due interpelli del Liceo Statale “Archita” di Taranto. Il primo riguarda la classe di concorso AA55, Arpa, per un’ora settimanale fino al 30 giugno 2027. Il secondo riguarda la classe di concorso AE55, Fagotto, per due ore settimanali, sempre fino al 30 giugno 2027.

Tra le opportunità più rilevanti della settimana spiccano le quattro cattedre A042 disponibili a Prato, oltre agli incarichi di lunga durata previsti a Pordenone, Pescia e Fano.