Stipendi GPS sostegno: in arrivo pagamento con emissione speciale a settembre

Si sblocca la delicata situazione degli stipendi a rischio per i docenti assunti mediante GPS di I fascia sostegno con contratto finalizzato al ruolo nel 2025/26 e assegnazione provvisoria nel 2026/27. La soluzione sarà un’emissione speciale che verrà conferita già questo mese.

Emissione speciale a settembre

A sollecitare il ministero per una rapida risoluzione della vicenda era stata UIL Scuola, e l’intervento ha sortito l’effetto sperato considerato che i pagamenti dovrebbero arrivare già nel mese di settembre.

E’ bastata, si fa per dire, solo una settimana per arrivare a una risoluzione della vicenda. Tutto era iniziato con una missiva da parte del sindacato indirizzata al Ministero a firma del Segretario nazionale Paolo Pizzo.

La problematica segnalava riguardava il rischio del mancato pagamento degli stipendi dei docenti gps per questi docenti nonostante una regolare sottoscrizione digitale del contratto a tempo indeterminato. Ma le difficoltà erano legate al fatto che in molti casi il documento non risultava acquisito dal sistema.

Problemi amministrativi

Senza la risoluzione di questa problematica amministrativa, non sarebbe stato possibile provvedere con la corretta attivazione della retribuzione di settembre per il personale delle gps coinvolto.

La lettere del sindacato è stata decisiva per risolvere la questione dei docenti assunti da gps, considerato che nel giro di una settimana si è già arrivati a una soluzione che consentirà già nel corso di questo mese al pagamento degli stipendi mediante emissioni speciale.

“Abbiamo chiesto un intervento immediato perché non era accettabile che un problema di natura amministrativa ricadesse economicamente sui docenti”, afferma Paolo Pizzo, Segretario nazionale della UIL Scuola. “Continueremo a monitorare la situazione affinché tutti gli interessati ricevano quanto dovuto”.