Supplenze Gps 2026: scuole ancora in emergenza su sostegno alla primaria

Le prime settimane di assegnazioni di supplenze mediante algoritmo stanno evidenziando quanto già si sospettava potesse accadere, e cioè che su sostegno alla primaria permane ancora una certa emergenza nel reperire i docenti. Il ricorso all’interpello, quindi, diventa inevitabile per sopperire alla carenza di insegnanti in questo ambito.

L’emergenza al Nord

Non sono bastate né le immissioni in ruolo ordinarie, né quelle straordinarie con scorrimento della prima fascia gps e seguente mini call veloce sui posti residui. Regioni come la Lombardia, ma anche altre regioni del Nord, sono in emergenza. Lo racconta oggi Orizzonte Scuola.

L’algoritmo Gps non è stato in grado di reperire insegnanti, e così si è passati alle graduatorie di istituto prima e agli interpelli poi.

Ma i primi giorni di lezione alla primaria sono stati caratterizzati dalla mancanza di insegnanti di sostegno.

L’auspicio dei dirigenti scolastici è quello di sopperire nei prossimi giorni grazie alla pubblicazione degli interpelli, come ultima ratio resta sempre la domanda di messa a disposizione.

Per rispondere agli interpelli serve naturalmente il possesso della specializzazione, che dà precedenza. Ma non è un mistero che in assenza di candidati con i requisiti adatti, si possa andare anche a selezionare insegnanti meno qualificati.

Gli insegnanti senza titolo

Se invece si dovesse verificare la situazione per cui due o più candidati abbiano gli stessi titoli, verranno considerati ulteriori elementi come servizio di insegnamento, preferibilmente presso la stessa istituzione scolastica, per la medesima tipologia di posto, titolo di studio col voto più alto, minore età anagrafica.

Come detto in mancanza di insegnanti con il titolo di accesso, si può anche ricorrere ad altri docenti. Ma il Ministero con la nota n. 1290/2020, richiamata anche nelle premesse all’OM n. 27/2026 ha chiarito che il servizio svolto senza il titolo di accesso richiesto viene valutato solo se il docente consegue quel titolo entro la scadenza della domanda GPS. Fanno eccezione gli studenti di Scienze della Formazione Primaria in seconda fascia GPS infanzia/primaria.

Per il sostegno, il servizio è invece valutabile anche senza specializzazione, purché si possieda il titolo di accesso al grado scolastico in cui si è lavorato. Senza entrambi i titoli, il servizio non vale, salvo conseguimento del titolo di accesso entro la domanda.