Soppressi i 24 CFU: non sono più previsti come titolo di accesso ai concorsi scuola

Dopo un lento processo di depotenziamento avviato negli anni scorsi, con le nuove tabelle di valutazione dei titoli presentate dal ministero ai sindacati, si può dire che vanno definitivamente in soffitta i 24 cfu, crediti universitari che non hanno più valore per l’accesso. Va detto che si tratta ancora di una proposta, e che non ci sono ancora ufficialità, ma nel frattempo il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avuto modo di presentare alle organizzazioni sindacali la modifica dei DM 205 e 206 del 2023. Le modifiche più consistenti riguardano sicuramente la revisione dei punteggi delle tabelle di valutazione dei titoli utilizzati nei concorsi, ma non solo. Tra queste modifiche, c’è la soppressione dei 24 cfu per l’i segnamento, che non hanno più valore per l’accesso.

I prossimi concorsi

In attesa che la modifica entri in vigore, va comunque considerato che si tratta di cambiamenti che avranno effetti unicamente a partire dai prossimi concorsi scuola, intervenendo per recepire i più recenti aggiornamenti della normativa in materia di reclutamento, dopo la chiusura della stagione dei concorsi PNRR.

Futuri concorsi sui quali ci sono poche certezze, considerato che l’obiettivo del ministero non è quello di procedere con un nuovo concorsone a breve quanto piuttosto di varare mini concorsi mirati riservati alle graduatorie vacanti. Ma tempistiche e modalità di attuazione sono tutt’altro che definite, almeno per il momento.

In attesa del doppio canale

Siamo già nella fase post pnrr, con la conclusione del terzo concorso organizzato dal ministero per rispettare gli impegni presi con l’Europa in termini di assunzione docenti, e questo dovrebbe consentire maggiore margine di manovra al nostro Paese. Ma bisogna comunque fare sempre i conti con le decisioni di Bruxelles, che in questo senso sono attese per quel che riguarda il doppio canale di reclutamento, con la trasformazione delle Gps in Gpsr, come spiegato più volte dall’onorevole Pittoni, impegnato in prima linea in questa battaglia in qualità di responsabile istruzione della Lega.