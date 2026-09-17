Bollettini supplenze: continuano le modifiche alle graduatorie Gps, stanno cambiando le posizioni ma non vengono ripubblicate

Siamo alla conclusione del secondo turno di bollettini per le Gps 2026, con poche province che ancora mancano all’appello per completare il quadro ma qualcuna che si è già portata avanti con il lavoro, anche beneficiando di un numero esiguo di iscritti, con turni arrivati al terzo bollettino o anche oltre.
La modifica della graduatoria
Eppure le graduatorie Gps, che sono la colonna portante delle convocazioni per i docenti, continuano a cambiare. Non deve quindi sorprendere se si riscontrano differenze tra la posizione GPS pubblicata dall’Ufficio e quella che viene visualizzata in un secondo momento nel bollettino o su Istanze Online.
La modifica della posizione in graduatoria Gps può dipendere dal sopravvenire, sempre possibile, di depennamenti o rettifiche che possono essere anche contemporanei all’algoritmo stesso.
Il fatto che le graduatorie Gps per il prossimo biennio siano state pubblicate, infatti, non significa che restino immutate. Diversi infatti possono essere gli elementi che contribuiscono a movimenti interni nelle posizioni, in meglio o in peggio.
In seguito alla prima pubblicazione, è infatti da mettere in conto che possano insorgere variazioni che modificano l’ordine degli aspiranti. E’ il caso di depennamenti e altre rettifiche effettuate dagli Uffici.
I risultati su Istanze Online
Se da un lato c’è da aspettarsi la possibilità di modifiche sopravvenute, dall’altro non è detto che l’Ufficio provveda a ripubblicare le graduatorie GPS ogni volta che interviene un cambiamento.
Se così fosse, la graduatoria dovrebbe essere ripubblicata a ogni nuova variazione interna. Non deve per questo sorprendere che si riscontri una graduatoria non più aggiornata.
Questo significa che possono esserci risultati su Istanze Online che differiscono con la graduatoria pubblicata, in quanto non aggiornata.
Non bisogna quindi pensare necessariamente a un errore nel momento in cui si riscontra una posizione nel bollettino o nel sistema diversa da quella dell’ultima GPS pubblicata. E’ molto probabile che dipenda da un aggiornamento intervenuto successivamente ma che non ha portato a una ripubblicazione della graduatoria corretta.