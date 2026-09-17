Nomine GPS, Milano e Napoli ancora ferme al primo turno: tanti terzi bollettini, alcune province già al quarto

Il quadro delle nomine da GaE e GPS continua a procedere a due velocità a seconda delle province interessate. Il dato che continua a colpire maggiormente riguarda Milano e Napoli, due delle province con il maggior numero di aspiranti e di istituzioni scolastiche, che risultano ancora ferme al primo turno.

Milano e Napoli in ritardo

Per Milano, nell’ultimo aggiornamento disponibile compare ancora soltanto il primo bollettino del 31 agosto, senza un secondo turno successivo.

Situazione simile a Napoli. Dopo il primo turno del 31 agosto sono state pubblicate numerose rettifiche, comprese due nuove pubblicazioni del 16 settembre relative rispettivamente alla scuola secondaria di secondo grado e alla scuola dell’infanzia e primaria. Anche in questo caso, tuttavia, non compare ancora un secondo bollettino di nomine.

Nel resto d’Italia, invece, gli scorrimenti proseguono e cresce rapidamente il numero delle province arrivate al terzo turno.

In Abruzzo, L’Aquila ha pubblicato il turno n. 3 il 16 settembre e anche Teramo è arrivata al terzo turno nella stessa giornata.

Novità anche in Basilicata, dove Matera ha pubblicato il 17 settembre un nuovo bollettino, che dal provvedimento corrisponde al secondo turno.

In Emilia-Romagna avanza Piacenza, che dopo il secondo turno dell’11 settembre ha pubblicato il terzo turno il 16 settembre.

Il terzo bollettino

Passaggio al terzo bollettino anche per Frosinone, nel Lazio. Il nuovo scorrimento è stato pubblicato il 16 settembre, insieme a ulteriori provvedimenti di rettifica.

Diverse novità arrivano dalla Lombardia. Lecco ha pubblicato un nuovo scorrimento il 16 settembre, Mantova è arrivata al terzo turno, mentre Varese ha pubblicato il nuovo bollettino n. 2. Il contrasto con Milano, ancora ferma al primo turno, diventa quindi ancora più evidente.

Tra le province più avanti c’è invece Pesaro Urbino, che dopo il terzo turno del 15 settembre ha già pubblicato il quarto turno il 17 settembre.

In Piemonte accelera anche Asti, arrivata al bollettino n. 4 il 16 settembre, mentre Verbano Cusio Ossola ha pubblicato il terzo turno.

In Sardegna si sblocca invece Oristano, con il secondo turno del 16 settembre.

In Toscana il 16 settembre sono stati pubblicati i terzi turni di Firenze, Grosseto e Prato.

Anche Rovigo, in Veneto, è arrivata al terzo turno, pubblicato il 16 settembre.

Le rettifiche

Oltre ai nuovi scorrimenti che producono nuovi bollettini, continuano poi ad arrivare numerose rettifiche. Tra le province interessate figurano Cosenza, Reggio Calabria, Napoli, Udine, Macerata, Taranto, Nuoro e Perugia. Si tratta però di modifiche a precedenti assegnazioni e non di nuovi turni.