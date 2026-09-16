Doppio canale di reclutamento: è all’esame della Commissione europea

Il doppio canale di reclutamento per gli insegnanti è al vaglio della Commissione europea, e senza questa passaggio fondamentale la situazione non si potrà sbloccare. Lo ribadisce l’onorevole Mario Pittoni, in prima fila nel tentativo di risolvere la situazione dei precari nella scuola italiana.

Da Gps a Gpsr

Le categorie maggiormente sotto scacco sono i docenti idonei e i precari storici. Anche in questo avvio di nuovo anno scolastico, stiamo assistendo a un numero di nomine a tempo determinato abnorme.

L’onorevole Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, continua a investire le sue energie nel tentativo di introdurre il doppio canale di reclutamento, mediante la trasformazione delle attuali GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) in GPSR (Graduatorie Provinciali per le Supplenze e il Ruolo).

Questo consentirebbe la creazione di un percorso utile per gli idonei dei concorsi già svolti e per i precari storici. L’obiettivo è valorizzare l’esperienza maturata in tanti anni di servizio.

Ma senza il via libera di Bruxelles, non si può definire il tutto. Al momento, secondo Pittoni, la proposta è al terzo step su quattro. Il rischio è che queste lungaggini portino a superare la scadenza della legislatura.

Lo scopo dei concorsi annuali

Pittoni critica anche la recente politica che ha portato a organizzare concorsi scuola con cadenza annuale, coincisa con il PNRR sulla base dell’intesa del governo precedente con l’Europa: “Vi siete mai chiesti che scopo abbia la cadenza annuale nei concorsi? Il dubbio è che serva solo a imporre i veloci quiz a crocette, altrimenti non si sta nei tempi. E i quiz a crocette fanno il gioco di chi vuol far fuori i precari storici (dopo averli a lungo sfruttati per risparmiare) perché non valutano l’esperienza”.

“Pure in passato i precari erano sfruttati, ma poi lo Stato li agevolava nella stabilizzazione”, ricorda Pittoni. “Oggi, con i concorsi PNRR, siamo all’usa e getta. Dopo aver recuperato gli idonei – che con il PNRR erano stati letteralmente cancellati – ora vogliamo anche evitare tale “tradimento”. A questo serve il meccanismo di reclutamento dei docenti a doppio canale in costruzione”.

La proposta dell’onorevole Pittoni è di istituire quindi un doppio canale, con le GPSR, che preveda il riconoscimento e la valorizzazione dell’esperienza.