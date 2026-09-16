Nomine GPS, raffica di terzi turni e Vercelli già al quinto: Milano e Napoli ancora ferme al primo bollettino

In diverse province le operazioni di nomina da GaE e GPS sono ormai arrivate al terzo turno e, in alcuni casi, anche oltre, ma alcune realtà più grandi continuano a procedere a rilento. Il caso più evidente è quello di Milano, dove nell’elenco disponibile risulta ancora soltanto il primo turno del 31 agosto. Situazione analoga per Napoli, dove dopo il primo bollettino sono state pubblicate diverse rettifiche, comprese quelle del 14 settembre, ma non risulta ancora un secondo turno.

Le province più attive

Più avanti, ma comunque indietro rispetto alle province già arrivate al terzo o quarto scorrimento, ci sono Roma, Torino e Bologna. Roma ha pubblicato il secondo turno l’11 settembre, Torino il secondo turno il 9 settembre e Bologna il secondo turno il 7 settembre, seguito poi da alcune rettifiche.

Nel frattempo arrivano altri aggiornamenti per il secondo turno. In Campania arriva finalmente il secondo bollettino di Salerno, pubblicato il 15 settembre. Napoli, invece, resta ancora senza secondo turno.

Accelerano le operazioni in Emilia-Romagna, dove Parma e Ravenna hanno entrambe pubblicato il terzo turno il 15 settembre. Si tratta di due nuove province che entrano quindi nella fase dei successivi scorrimenti.

Anche in Liguria si avanza rapidamente. La Spezia ha pubblicato il terzo bollettino il 15 settembre, mentre Imperia è arrivata al terzo turno nella stessa giornata. A queste si aggiunge Savona, che ha pubblicato il secondo turno il 14 settembre.

Numerose novità dalle Marche. Ancona registra un nuovo turno del 15 settembre, mentre Ascoli Piceno ha pubblicato espressamente il terzo turno. Al terzo turno arriva anche Pesaro Urbino, con una nuova pubblicazione sempre datata 15 settembre.

Le nuove pubblicazioni

Tra le province che procedono più velocemente spicca invece Vercelli. Dopo il terzo bollettino e il quarto turno del 4 settembre, il 15 settembre è stato pubblicato addirittura il quinto turno. È al momento uno dei casi più avanzati tra quelli presenti nell’elenco.

Passi avanti anche in Puglia. Il 15 settembre sono stati pubblicati il secondo turno di Brindisi, quello di Foggia e quello di Taranto. Le tre province entrano quindi nella seconda fase delle assegnazioni.

In Sicilia arrivano invece il secondo turno di Palermo, datato 14 settembre, e il bollettino n. 2 di Trapani, sempre del 14 settembre. Per Trapani è stata successivamente pubblicata anche una nuova rettifica relativa al primo bollettino.

Nuovi terzi turni anche in Toscana. Pistoia ha pubblicato il turno n. 3 il 14 settembre, mentre Siena ha pubblicato il terzo turno il 15 settembre.

In Umbria nuovo bollettino per Perugia, pubblicato il 15 settembre. L’elenco non gli attribuisce esplicitamente una numerazione, quindi è preferibile indicarlo semplicemente come nuovo bollettino senza definirlo formalmente terzo turno.

Dinamica anche la situazione in Veneto. Belluno è arrivata al terzo turno il 14 settembre e Padova ha pubblicato il terzo bollettino il 15 settembre. Nella stessa giornata sono arrivati anche il turno n. 2 di Treviso e quello di Vicenza.

Le rettifiche

Ci sono anche rettifiche dei bollettini già pubblicati. Tra gli aggiornamenti più recenti figurano le rettifiche del primo e secondo turno di Cosenza, quelle di Avellino e Napoli, la rettifica del secondo turno di Macerata e nuovi interventi anche a Sassari e Caltanissetta-Enna. Non si tratta però di nuovi scorrimenti, ma di modifiche alle precedenti operazioni di nomina.