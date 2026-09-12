Supplenze GPS 2026, nuove cattedre dopo i bollettini: quando tornano all’Ufficio Scolastico e quando passano alle Graduatorie d’Istituto

Una scuola non può utilizzare liberamente le Graduatorie d’Istituto ogni volta che si libera una cattedra al 31 agosto o al 30 giugno. Prima bisogna verificare se quella disponibilità deve ancora essere gestita attraverso le GPS.

Le due casistiche

Si possono veriricare due fattispecie differenti: nel caso le GPS siano già esaurite, si può verificare la situazione per cui l’Ufficio Scolastico ha effettuato un turno di nomina e, per una determinata classe di concorso, non ci siano più aspiranti nominabili nelle GPS. In quel caso possono rimanere alcune cattedre scoperte.

In questo caso l’Ufficio Scolastico comunica alle scuole che quei posti sono rimasti residui perché le GPS sono esaurite. Da quel momento la scuola può utilizzare direttamente le proprie Graduatorie d’Istituto per assegnare la supplenza.

Può capitare anche che compaia ssuccessivamente una nuova cattedra o un docente rinuncia. in questo caso, se è già stato pubblicato il primo o il secondo bollettino GPS e successivamente si può liberare una cattedra per docente che rinuncia alla nomina, nuova disponibilità, si libera un posto che prima non risultava disponibile, compare uno spezzone o una cattedra al 30 giugno/31 agosto.

La convocazione da graduatoria di istituto

In questo caso la scuola non può automaticamente chiamare dalla Graduatoria d’Istituto.

Deve prima controllare tramite il SIDI se, per quella classe di concorso e quella tipologia di posto, esistono ancora aspiranti GPS che possono essere nominati.

Se esistono, la scuola deve comunicare il posto all’Ufficio Scolastico. Sarà quindi l’Ufficio a inserirlo nelle successive operazioni di nomina GPS.

Soltanto se dal controllo emerge che non esiste più nessun aspirante utile nelle GPS, la scuola può passare alle Graduatorie d’Istituto.

La convocazione da GI

Se dopo il secondo turno GPS un docente rinuncia a una cattedra fino al 30 giugno, la scuola non può semplicemente convocare il primo docente della propria GI.

Prima deve verificare se nella GPS provinciale di francese esistono ancora candidati che possono ricevere quella nomina. Se ce ne sono, la cattedra viene segnalata all’Ufficio Scolastico e può comparire nel turno GPS successivo.

Se invece la GPS risulta esaurita, allora la scuola può procedere con la propria Graduatoria d’Istituto. Finché esistono aspiranti nominabili dalle GPS, le cattedre annuali o al 30 giugno devono essere assegnate prioritariamente tramite la procedura provinciale. Le Graduatorie d’Istituto intervengono solo dopo l’esaurimento della GPS.

Infatti, dopo il primo bollettino, possono continuare a comparire nuove disponibilità nei turni successivi. Non sono necessariamente posti che l’Ufficio aveva dimenticato, ma possono essere cattedre liberatesi successivamente per rinunce o altre variazioni.