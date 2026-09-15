Bollettini terzo turno gps: le pubblicazioni di oggi degli uffici scolastici

In attesa che venga completato il quadro relativo al secondo turno, con poche province che mancano ancora all’appello ma che dovrebbero allinearsi entro la fine di questa settimana in cui tutti i ragazzi sono rientrati a scuola in tutta Italia, molte province sono già avanti con le procedure e sono state infatti in grado di pubblicare già il terzo bollettino, o addirittura a turni successivi.

I bollettini già pubblicati

Tra i casi più chiari ci sono Alessandria e Asti, dove il turno pubblicato l’11 settembre corrisponde esplicitamente al bollettino n. 3. Per entrambe le province, quindi, le procedure sono già entrate nella fase del terzo scorrimento.

Situazione ancora più avanzata per Bergamo. Qui risulta infatti il bollettino n. 3, ma le operazioni non si sono fermate: l’11 settembre è stato pubblicato anche il bollettino n. 4, segno di uno scorrimento già successivo al terzo turno.

Anche Vercelli è già andata oltre il terzo bollettino. Nell’elenco compare infatti il bollettino n. 3 del 28 agosto, seguito poi dal IV turno del 4 settembre.

Un quadro simile si registra a Pordenone, dove il turno 3 è stato ripubblicato il 1° settembre dopo un annullamento, mentre il 9 settembre è arrivato il turno 4. Anche in questo caso, quindi, la provincia ha già superato la fase del terzo bollettino.

Merita attenzione anche Udine. Nell’elenco non compare esplicitamente la dicitura “terzo turno”, ma la sequenza delle pubblicazioni è chiara: primo turno il 31 agosto, secondo turno il 7 settembre e nuovo turno il 14 settembre. Di fatto, si tratta quindi del terzo scorrimento.

I casi in bilico

Più particolare il caso di Perugia. Qui l’elenco parte dal bollettino n. 2 del 28 agosto e segnala poi un nuovo turno dell’8 settembre, ma senza definirlo in modo esplicito come bollettino n. 3. Per questo motivo è più prudente tenerla separata rispetto alle province in cui il terzo turno è chiaramente identificato.

Il quadro complessivo comprende diverse province hanno già raggiunto o superato il terzo turno di nomina. Alessandria e Asti sono al terzo bollettino, mentre Bergamo, Vercelli e Pordenone sono già passate a uno scorrimento successivo. Udine, pur senza una numerazione esplicita, è di fatto arrivata al terzo turno.