Secondo turno bollettini Gps: pubblicate le ultime nomine di altre province mancanti

Riprende il lavoro degli Uffici Scolastici dopo la pausa del weekend per la pubblicazione degli ultimi bollettini mancanti in ottica completamento del secondo turno delle nomine da GaE e GPS. Rispetto all’ultimo elenco che avevamo pubblicato alla fine della scorsa settimana, si aggiungono nuove province che hanno avviato il secondo turno o che stanno procedendo con lo scorrimento successivo.

Gli ultimi aggiornamenti

In Calabria arriva una nuova pubblicazione per Catanzaro, dove è stato aggiunto un nuovo turno datato 11 settembre. Nel precedente aggiornamento risultavano soltanto il primo turno e la rettifica del 7 settembre.

Novità anche in Lombardia, dove Sondrio registra un nuovo turno dell’11 settembre. La pubblicazione viene indicata anche come bollettino n. 4, segno che in questa provincia le operazioni sono già arrivate a una fase successiva rispetto ai primi scorrimenti.

In Toscana si aggiungono due nuove province. Arezzo ha pubblicato il secondo turno il 12 settembre, mentre Livorno ha aggiunto il secondo turno del 10 settembre. Nell’elenco precedente, per entrambe le province, risultava soltanto la prima pubblicazione.

Nuovo aggiornamento anche in Umbria, dove Terni ha pubblicato il secondo turno il 12 settembre, dopo le diverse rettifiche già intervenute nei giorni precedenti.

Rispetto all’ultimo elenco, quindi, le nuove pubblicazioni da aggiungere tra i secondi turni o quelli successivi sono Catanzaro, Sondrio, Arezzo, Livorno e Terni.

I provvedimenti di rettifica

Accanto a questi nuovi scorrimenti e bollettini continuano però ad arrivare anche provvedimenti di rettifica. Tra gli aggiornamenti più recenti figurano una nuova rettifica per Salerno relativa alla classe di concorso A051, una rettifica al bollettino n. 4 di Bergamo, una nuova rettifica per Ascoli Piceno, una rettifica del primo turno per Foggia, una rettifica del secondo turno per Ragusa e un ulteriore aggiornamento per Perugia. Si tratta però di modifiche a precedenti assegnazioni e non di nuovi turni di nomina.

Questa settimana dovrebbe essere decisiva per il completamento del secondo turno di assegnazione nomine Gps, anche in virtù dell’avvio in tutta Italia delle lezioni per il nuovo anno scolastico.