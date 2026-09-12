Bollettini GPS, accelerano i secondi turni: nuove nomine in decine di province e in alcuni casi si va già oltre

Prosegue a ritmo sostenuto la pubblicazione dei nuovi bollettini per le nomine da GaE e GPS. Nelle ultime ore, in concomitanza con l’inizio delle lezioni in molte scuole italiane e con altre che faranno suonare la prima campanella la prossima settimana, il quadro si è ampliato notevolmente, con numerose province che hanno pubblicato il secondo turno e, in alcuni casi, sono già passate a scorrimenti successivi.

I nuovi bollettini

Particolarmente intensa l’attività in Emilia-Romagna. Sono arrivati il secondo turno di Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, tutti pubblicati l’11 settembre. Si aggiungono inoltre Forlì-Cesena, Parma e Rimini, che hanno pubblicato il nuovo turno il 10 settembre.

Nuovi scorrimenti anche in Friuli-Venezia Giulia. Gorizia ha pubblicato un nuovo turno l’11 settembre, mentre Pordenone è già arrivata a una fase successiva: il nuovo bollettino del 9 settembre corrisponde infatti al turno 4.

Nel Lazio si aggiungono Latina e Roma, entrambe con il secondo turno pubblicato l’11 settembre. Restano invece già compresi nel precedente aggiornamento Rieti e Viterbo.

La situazione si aggiorna anche in Liguria, dove sono arrivati l’11 settembre il secondo bollettino di Genova e quello di La Spezia.

Numerose novità anche in Lombardia. Bergamo prosegue gli scorrimenti e arriva a un nuovo bollettino che risulta essere il numero 4. A questo si aggiungono Cremona, con il bollettino n. 2, Lecco, con il secondo turno, Lodi, con il bollettino n. 2, e Pavia, con un nuovo turno: tutte pubblicazioni dell’11 settembre.

Nelle Marche si aggiunge Macerata, con un nuovo turno pubblicato il 10 settembre, mentre in Molise arriva il nuovo scorrimento di Campobasso, sempre datato 10 settembre.

Molto movimentata anche la situazione in Piemonte. Alessandria e Asti hanno pubblicato l’11 settembre un nuovo turno che dai riferimenti risulta essere il bollettino n. 3. Biella ha pubblicato il secondo turno il 10 settembre, mentre Cuneo continua a scorrere e arriva alla nuova fase 7 dell’11 settembre. Si aggiunge anche Verbano Cusio Ossola, con il secondo turno del 10 settembre.

Crescono rapidamente anche le pubblicazioni in Sicilia. Agrigento ha pubblicato il secondo turno il 10 settembre, mentre l’11 settembre sono arrivati nuovi bollettini per Catania, Caltanissetta-Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

In Toscana si aggiungono Lucca, con il bollettino n. 2 del 10 settembre, Massa Carrara, con il secondo bollettino dell’11 settembre, e Pisa, dove risulta pubblicato il bollettino n. 2.

Infine, nuove pubblicazioni anche in Veneto. Padova, Venezia e Verona hanno tutte pubblicato l’11 settembre il secondo turno o il secondo bollettino delle nomine. Rovigo e Vicenza, invece, erano già presenti nel precedente aggiornamento.

Non solo secondo turno

C’è poi il caso di Cosenza. Nel nuovo bollettino infatti compare anche la dicitura “secondo turno”, ma il collegamento rimanda allo stesso provvedimento indicato come rettifica dell’11 settembre. Per questo motivo è preferibile non considerarlo, almeno per ora, come un nuovo scorrimento autonomo.

Il secondo turno con il nuovo algoritmo con sistema di ripescaggio che torna indietro riconsiderando docenti che fino all’anno scorso sarebbero stati rinunciatari involontari per sedi non espresse è a buon punto, e diversi Uffici scolastici stanno già procedendo con bollettini successivi, come nel caso di Bergamo, Pordenone, Alessandria, Asti e Cuneo.