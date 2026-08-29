Bollettino 1 gps 2026: le ultime nomine pubblicate dagli Uffici Scolastici

Pubblicati altri bollettini prima del weekend dagli uffici scolastici che hanno completato la procedura relativa al bollettino zero per la conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie e adesso si possono dedicare al primo bollettino gps utile alle nomine al 30 giugno e al 31 agosto per tutti gli altri precari che hanno compilato la domanda per le max 150 preferenze dopo aver provveduto all’aggiornamento biennale delle Gps lo scorso marzo.

Il dopo bollettino zero

Sono esclusi dai primi bollettini Gps i docenti che hanno ottenuto conferma sul sostegno in seguito alla simulazione del bollettino zero che ha portato poi alla pubblicazione delle prime nomine sulla continuità. Chi invece non ha ottenuto la continuità per situazioni oggettive o soggettive (mancanza del posto assegnato con le immissioni in ruolo ordinarie o straordinarie ad altro docente) o soggettive (il docente destinatario di continuità, specializzato o non, non risultava nominabile nel primo bollettino) parteciperà alle assegnazioni ordinarie tramite algoritmo in base alle scelte fatte con la domanda per le max 150 preferenze, alla posizione in graduatoria e alle disponibilità.

Possibile che anche nel weekend possano essere pubblicati nuovi bollettini, considerato che l’obiettivo è perfezionare quante più nomine prima della fine di agosto che cade lunedì prossimo, per cui gli uffici scolastici in ritardo potrebbero essere costretti a fare gli straordinari, come avvenuto anche lo scorso anno.

I bollettini delle nomine GaE – GPS al 31 agosto e 30 giugno 2027

In Abruzzo sono stati pubblicati i primi bollettini per L’Aquila, Chieti-Pescara e Teramo.

In Friuli Venezia Giulia, invece, l’Ufficio scolastico di Pordenone è arrivato al turno 3 per il conferimento delle nomine a tempo determinato.

Numerose pubblicazioni anche nel Lazio. Frosinone ha diffuso il bollettino n. 1 del 27 agosto, mentre sono disponibili gli esiti del primo turno anche per Roma e Rieti. Per Viterbo è consultabile il bollettino n. 1, relativo alle operazioni avviate il 27 agosto.

In Lombardia è stato pubblicato il bollettino relativo agli incarichi a tempo determinato per la provincia di Monza e Brianza.

In Molise, Campobasso ha reso disponibile il bollettino n. 1 del 28 agosto, riguardante il conferimento delle nomine su posti curriculari e di sostegno.

Particolarmente consistente il numero di province già attive in Piemonte. Sono stati pubblicati il bollettino n. 1 di Alessandria, quello di Asti e gli esiti del primo turno di Biella. Disponibili inoltre il bollettino del 28 agosto di Cuneo, il bollettino n. 1 di Novara e il bollettino n. 3 di Vercelli.

In Sicilia sono arrivati gli esiti per Agrigento e Palermo, con l’individuazione dei docenti destinatari delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e l’assegnazione delle relative sedi.

Per la Toscana, Pisa ha pubblicato il bollettino n. 1, mentre sono disponibili anche gli esiti del primo turno GPS per Siena.

In Umbria proseguono le operazioni a Perugia, dove è stato pubblicato il bollettino n. 2 del 28 agosto.

Infine, in Veneto, Padova ha pubblicato il bollettino relativo al primo turno di nomina per il personale docente ed educativo.

L’elenco è in continuo aggiornamento, perché nelle prossime ore altri Uffici scolastici provinciali potranno pubblicare nuovi bollettini e ulteriori turni di nomina per le supplenze da GaE e GPS.