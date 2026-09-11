Interpelli 2026, tutti quelli disponibili divisi per regione

E’ in corso la pubblicazione del secondo turno dei bollettini Gps, con alcune province anche più avanti con terzo e quarto turno già avviato. Proprio l’avanzare di queste pubblicazioni inizia a evidenziare per alcune cattedre l’impossibilità di assegnare i posti mediante algoritmo.

La normativa prevede che in seconda battuta si passi alle graduatorie di istituto, e se anche in questo caso non ci sia disponibiitàm, i dirigenti scolastici non possono fare altro che pubblicare gli interpelli. Iniziano ad aumantare le richieste per il reclutamento dei docenti per l’anno scolastico 2026/27, con diverse disponibilità pubblicate dalle scuole in varie regioni italiane. Le opportunità riguardano posti comuni, sostegno, classi di concorso della scuola secondaria e diversi spezzoni orari.

Abruzzo

In provincia dell’Aquila il Convitto Nazionale “D. Cotugno” cerca un docente per la classe di concorso AF55 – Fisarmonica. L’incarico prevede 5 ore settimanali, distribuite tra il lunedì e il venerdì, dal 18 settembre 2026 al 30 giugno 2027. La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 14 settembre.

Basilicata

A Potenza risultano disponibilità anche nelle scuole paritarie. La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Asilo infantile Dott. Canio Pafundi” ricerca un docente per posto comune nella scuola dell’infanzia, mentre la Scuola Primaria Paritaria “Madre della Divina Grazia” ha pubblicato un interpello per posto comune nella scuola primaria.

Calabria

A Vibo Valentia il Liceo Statale “Vito Capialbi” ricerca un docente per la classe di concorso BI02 – Conversazione in lingua straniera cinese. Si tratta di 5 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche. Il termine per presentare la candidatura è fissato alle ore 8 del 14 settembre 2026.

Lazio

In provincia di Viterbo l’IIS “Vincenzo Giustiniani” ha pubblicato un interpello per BA02 – Conversazione in lingua straniera francese. L’incarico è di 16 ore settimanali, suddivise tra 10 ore presso l’IIS Giustiniani di Bassano Romano e 6 ore presso l’istituto A. Farnese di Caprarola, fino al 30 giugno 2027.

Nello stesso istituto è stata segnalata anche una disponibilità di 4 ore per BD02 – Conversazione in lingua straniera tedesco, sempre fino al 30 giugno 2027.

Lombardia

Diverse le opportunità indicate in Lombardia. A Bergamo l’Istituto Comprensivo di Val Brembilla “Giovanni XXIII” ha ricercato un docente di sostegno nella scuola dell’infanzia, per 25 ore settimanali presso la scuola dell’infanzia di Sedrina.

A Brescia l’Istituto di Istruzione Superiore “Lorenzo Gigli” di Rovato ha pubblicato due disponibilità per A042 – Scienze e tecnologie meccaniche. Entrambe sono cattedre da 18 ore: la prima fino al 31 agosto 2027 e la seconda fino al 30 giugno 2027. Per entrambe la scadenza indicata è alle ore 8 del 14 settembre.

A Milano l’Istituto Comprensivo Statale Arcadia ricerca invece docenti per più insegnamenti: una cattedra di Lettere fino al 30 giugno, 12 ore di Matematica e 8 ore di Lingua inglese. Le candidature possono essere presentate entro le ore 11 del 14 settembre 2026.

Sempre nel Milanese risultano disponibilità per posto comune e sostegno nella scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo Rosmini di Bollate, oltre a un interpello per sostegno nella scuola dell’infanzia presso l’IC “Paolo Frisi”.

A Monza il Liceo “B. Zucchi” cerca un docente per AR55 – Trombone. La disponibilità riguarda uno spezzone di 6 ore settimanali fino al 30 giugno 2027, con domanda entro il 14 settembre.

A Varese, presso l’ISIS “Isaac Newton”, risultano diverse opportunità. Per A033 – Scienze e tecnologie aeronautiche è disponibile uno spezzone di 9 ore fino al 30 giugno, con possibilità di completamento sul sostegno. Per A042 – Scienze e tecnologie meccaniche risultano invece una cattedra diurna da 19 ore, due cattedre da 18 ore e uno spezzone da 4 ore.

Marche

Ad Ancona l’IIS “Volterra-Elia” ricerca un docente per A043 – Scienze e tecnologie nautiche. La disponibilità è per 18 ore settimanali e la domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 13 settembre 2026.

A Macerata l’Istituto Comprensivo “E. Fermi”, nell’ambito di insegnamenti con formazione montessoriana, ha pubblicato diversi spezzoni fino al 30 giugno 2027. Sono disponibili 3 ore di Scienze motorie, 3 ore di Francese, 2 ore di Discipline letterarie e 3 ore di Musica. La scadenza è fissata alle ore 12 del 12 settembre.

Molise

A Campobasso l’Istituto Tecnico “G. Marconi – L. Pilla” ha pubblicato un interpello per A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali. La disponibilità indicata è di 4 ore su 18, dal 17 settembre 2026 al 30 giugno 2027. Le domande possono essere presentate entro le ore 12 del 15 settembre.

Toscana

Particolare l’interpello pubblicato in provincia di Livorno per il progetto “Nolli” a Capraia Isola. L’Istituto Comprensivo Micali ricerca più docenti.

Per l’area umanistica, con riferimento alla classe di concorso AM12, sono previste 14 ore settimanali: 6 di Italiano, 2 di Geografia, 2 di Storia, 2 di Arte e immagine e 2 di Musica.

Per l’area matematico-scientifica, con riferimento ad A028, sono disponibili 8 ore: 5 di Matematica, 2 di Scienze e una di Tecnologia. Per l’area delle lingue straniere, classe di concorso AM2B, sono previste 5 ore, di cui 3 di Inglese e 2 di Francese. È inoltre disponibile uno spezzone di 2 ore settimanali di Scienze motorie, AM48.

Tutti gli incarichi hanno come sede Capraia Isola.

Veneto

Numerosi gli interpelli indicati soprattutto in provincia di Padova, con una forte presenza di posti di sostegno nella scuola primaria.

L’ICS di Ponte San Nicolò ha pubblicato un interpello per 9 posti di sostegno primaria, ciascuno da 24 ore settimanali, dal 14 settembre 2026 al 30 giugno 2027.

L’IC Loreggia Villa del Conte ha segnalato invece 11 posti disponibili di sostegno, oltre a uno spezzone di 8 ore settimanali. Gli incarichi sono previsti fino al 30 giugno 2027.

L’Istituto Comprensivo Statale di Abano Terme ha pubblicato una disponibilità su posto di sostegno nella scuola primaria, per 24 ore settimanali fino al 30 giugno 2027.

Anche l’Istituto Comprensivo “Michelangelo Buonarroti” di Rubano ha indicato posti di sostegno nella primaria, con incarichi da 24 ore settimanali fino al 30 giugno 2027.

Infine, l’Istituto Comprensivo di Correzzola ha pubblicato un interpello con 18 posti di sostegno da 24 ore e un ulteriore posto di sostegno da 18 ore.