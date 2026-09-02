Nuovi bollettini GPS: arrivano nuove province, ma ci sono anche rettifiche e annullamenti

Prosegue la pubblicazione dei bollettini Gps relativi al primo turno di nomina dopo la conclusione delle operazioni relative alla conferma dei docenti di sostegno da parte delle famiglie con bollettino zero valido come simulazione utile a verificare disponibilità dei posti e nominabilità dei docenti coinvolti.

Cosa cambia dal secondo turno

Anzi, proprio l’anticipo con cui molte province hanno pubblicato il bollettino uno, consente in questi giorni già di avviare il secondo turno di nomine, che rappresenta la vera novità rispetto al passato in considerazione del fatto che dal secondo bollettino in poi può entrare in gioco l’algoritmo con nuovo sistema di ripescaggio basato sul meccanismo per cui può tornare indietro riconsiderando i docenti non nominati nel bollettino precedente, ormai non più considerati rinunciatari.

I nuovi bollettini e le rettifiche pubblicate nelle ultime ore

Rispetto all’ultimo aggiornamento, il quadro delle nomine da GaE e GPS per le supplenze al 31 agosto 2027 e al 30 giugno 2027 si arricchisce di nuove province e di diversi provvedimenti di rettifica o ripubblicazione.

Tra le novità vere e proprie c’è Modena, in Emilia-Romagna, dove è stato pubblicato il primo turno delle nomine. Si aggiungono inoltre Lecco e Lodi in Lombardia, mentre in Toscana entrano nell’elenco anche Grosseto e Massa Carrara, con quest’ultima che ha reso disponibile il primo bollettino.

Accanto alle nuove province, sono numerosi gli aggiornamenti relativi a territori già presenti. In Calabria, per Cosenza è stata pubblicata una rettifica il 1° settembre, mentre per Vibo Valentia risulta una rettifica datata 31 agosto.

In Emilia-Romagna arriva anche una rettifica per Bologna, pubblicata il 1° settembre.

Nel Lazio, per Frosinone, oltre al primo bollettino già noto, sono stati aggiunti gli ultimi nominati ed è stato pubblicato anche un decreto di rettifica.

In Liguria va segnalata una rettifica per La Spezia, relativa alla classe di concorso AJ56.

Diversi aggiornamenti anche in Lombardia. Per Bergamo viene indicato il bollettino n. 3, accompagnato da una rettifica del 1° settembre, mentre anche Cremona è stata interessata da una rettifica nella stessa giornata.

In Sardegna, la situazione di Oristano merita attenzione perché il primo bollettino pubblicato il 1° settembre è stato annullato e successivamente sostituito con una nuova versione.

In Sicilia è stata pubblicata una rettifica per Agrigento, datata 31 agosto.

Novità importanti anche in Veneto. A Rovigo, dopo l’annullamento del primo turno, è arrivata la ripubblicazione del bollettino. Per Treviso, invece, è stata diffusa una rettifica il 1° settembre.

Le nuove province che entrano quindi nell’elenco sono Modena, Lecco, Lodi, Grosseto e Massa Carrara, mentre per gli altri territori si tratta di rettifiche, integrazioni o ripubblicazioni che aggiornano atti già diffusi nei giorni precedenti.