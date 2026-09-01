I nuovi bollettini pubblicati oggi per il primo turno Gps: arrivano le nuove disponibilità

Giorno di presa di servizio per i docenti in tutt’Italia. Procede alacremente la pubblicazione dei bollettini relativi al primo turno dopo la conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie con la simulazione abbinata al bollettino zero. Siamo ancora lontani dal completamento di tutte le province, ma si può dire che siamo a buon punto e che a breve potranno partire anche i bollettini dal secondo turno in poi.

Le disponibilità sopravvenute

Che quest’anno sono particolarmente interessanti, decisamente più rispetto al passato in considerazione del fatto che l’algoritmo da quest’anno torna indietro e prenderà in considerazione anche i docenti che al primo turno non hanno ottenuto alcuna cattedra, non considerandoli più rinunciatari involontari per sedi non espresse.

Dunque dal secondo bollettino in poi i docenti che al primo non hanno ancora ricevuto una nomina potranno concorrere per quelli residui, se combaciano con le preferenze espresse in sede di domanda per le max 150 preferenze. Non solo: potranno concorrere anche all’assegnazione degli incarichi che corrispondono alle disponibilità sopravvenute. Ce ne sono già diverse ma dal primo settembre in poi possono aumentare, soprattutto nei giorni successivi una volta che gli uffici scolastici avranno avuto modo di elaborarle e inserirle nei nuovi turni di algoritmo con i prossimi bollettini.

Le novità di oggi

Tra gli aggiornamenti più rilevanti c’è Napoli, dove è disponibile il primo turno delle nomine, insieme alle altre province della Campania: Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Di fatto la regione entra ora in maniera molto più consistente nel quadro delle pubblicazioni.

Novità importante anche in Lombardia, dove si aggiunge Milano con il primo turno del 31 agosto. Entrano inoltre Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Pavia e Sondrio, andando ad affiancare Cremona, Monza Brianza e Varese.

Si completa rapidamente anche l’Emilia-Romagna: sono comparsi i bollettini di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. Per gran parte di queste province il primo turno risulta datato 31 agosto.

In Calabria, oltre a Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, arrivano anche Catanzaro e Crotone, entrambe con il primo turno del 31 agosto.

Novità anche in Friuli Venezia Giulia, con Gorizia, Trieste e Udine. Particolare attenzione va invece riservata a Pordenone: il turno 3 precedentemente pubblicato era stato annullato il 31 agosto ed è ora presente un nuovo turno 3 datato 1° settembre.

Entra nell’elenco anche la Basilicata, con Matera e Potenza, mentre la Liguria compare con Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Prima pubblicazione anche per gran parte delle Marche, con Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino.

In Puglia si amplia il quadro con Foggia, Lecce e Taranto, quest’ultima con il primo turno del 31 agosto. A queste si aggiunge anche BAT, oltre alle pubblicazioni già presenti per Bari e Brindisi.

In Sardegna entrano Cagliari e Nuoro e soprattutto Oristano, dove il primo turno risulta pubblicato il 1° settembre. Sassari era invece già presente nel precedente aggiornamento.

Molte novità anche in Sicilia: si aggiungono Catania, Messina, Ragusa e Trapani, oltre al primo turno di Caltanissetta ed Enna. Per Palermo è inoltre segnalata una rettifica del 31 agosto.

In Veneto si aggiungono Venezia, Verona e Vicenza, con il turno 1 del 31 agosto. Da segnalare invece l’annullamento del primo turno di Rovigo, elemento da tenere in considerazione per gli aspiranti interessati.

Tra le altre novità figurano Isernia in Molise, con il turno n. 1 del 31 agosto, Prato in Toscana con una rettifica e Terni in Umbria, anch’essa interessata da una rettifica del 31 agosto. In Piemonte è arrivata inoltre una rettifica per Asti.

Il riepilogo dei bollettini pubblicati

Il quadro è ormai molto più ampio rispetto ai primi giorni delle operazioni.

In Campania risultano pubblicazioni per Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

L’Emilia-Romagna vede coinvolte Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

In Lombardia sono presenti Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

Nel Lazio risultano già pubblicati i bollettini per Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

In Piemonte il quadro comprende Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. Per Asti è arrivata anche una rettifica del 31 agosto.

In Toscana risultano presenti Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Per Prato è segnalata una rettifica del 31 agosto.

La Sicilia comprende ormai Agrigento, Catania, Caltanissetta ed Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Palermo è stata interessata da una rettifica.

In Puglia risultano Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Per la Sardegna sono presenti Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, mentre in Liguria risultano Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

In Friuli Venezia Giulia sono presenti Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, con la situazione particolare di Pordenone dopo l’annullamento del precedente turno 3 e la successiva pubblicazione del nuovo turno del 1° settembre.

In Veneto risultano Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Per Rovigo va tenuto conto dell’annullamento del primo turno.

In Calabria sono presenti Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Le Marche comprendono Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino, mentre in Abruzzo risultano L’Aquila, Chieti-Pescara e Teramo. Per Chieti-Pescara era stato pubblicato anche un avviso integrativo il 31 agosto.

In Basilicata risultano Matera e Potenza. In Umbria sono presenti Perugia, con la rettifica parziale del 31 agosto, e Terni, per la quale è stata segnalata un’ulteriore rettifica. In Molise figurano Campobasso e Isernia.