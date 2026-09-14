Nuovi interpelli disponibili: l’elenco di tutti quelli che scadono entro fine settimana

Ci sono ancora aperti diversi interpelli per il reclutamento di docenti in varie province italiane in vista dei prossimi giorni, in particolare entro la fine della settimana, con scadenze concentrate tra il 15 e il 19 settembre. Ricordiamo che l’interpello scatta nel momento in cui la cattedra non si può assegnare mediante algoritmo Gps, per mancanza di candidati utili in graduatoria, e non è stato possibile individuarli nemmeno con le graduatorie di istituto della stessa scuola o di quelle più vicine.

L’interpello, che ha preso il posto delle domande di messa a disposizione, ribalta il meccanismo su cui erano basate queste ultime e prevede che non sia il docente a inviare la candidatura per poi aspettare la convocazione in caso di posti compatibili, ma che sia il dirigente scolastico a pubblicare la disponibilità di un posto specifico aspettando poi le candidature dei docenti interessati.

Gli interpelli disponibili

In Abruzzo, a Teramo, il Liceo “M. Curie” di Giulianova cerca un docente per BD02, Conversazione in lingua tedesca, per 5 ore settimanali fino al 30 giugno 2027. Nell’avviso la scadenza è indicata alle ore 12 del 16 settembre 2027, dato che appare anomalo rispetto all’anno scolastico di riferimento.

In Emilia Romagna, a Rimini, l’IC “Angelo Battelli” ricerca un docente di sostegno alla primaria per 24 ore settimanali, dal 15 al 25 settembre 2026. Le domande vanno presentate entro le ore 7 del 15 settembre.

Nelle Marche sono aperti interpelli ad Ancona per posto Montessori alla primaria, con scadenza alle ore 11 del 15 settembre; a Macerata per AI56 Percussioni, con termine alle ore 8 del 16 settembre; e a Pesaro-Urbino per A042, Scienze e tecnologie meccaniche, con cattedra da 18 ore e scadenza alle ore 8 del 19 settembre.

A Campobasso sono disponibili due incarichi presso il “Marconi-Pilla”: uno per A043, Scienze e tecnologie nautiche, con scadenza alle ore 12 del 16 settembre, e uno per A061, Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, con termine alle ore 12 del 15 settembre.

In Puglia, a Gravina in Puglia, sono disponibili due nomine su sostegno primaria ADEE, con domande entro le ore 22 del 16 settembre. A Ruvo di Puglia il Liceo “Orazio Tedone” cerca invece un docente per BI02, Conversazione in lingua cinese, con scadenza alle ore 11 del 19 settembre.

In Sardegna, a Nuoro, resta aperto l’interpello per A023, Lingua italiana per discenti di lingua straniera, presso l’IIS ITI Tortolì: 18 ore settimanali, con candidature entro le ore 12 del 15 settembre.

Diverse opportunità anche in Toscana. Ad Arezzo l’ISIS “Valdarno” offre due incarichi per A044, uno da 18 e uno da 15 ore, con scadenza alle ore 9 del 16 settembre. A Pisa l’IIS “Santoni” cerca docenti per B029, con un posto da 18 ore e uno da 11 ore, con termine alle ore 8 del 19 settembre; l’IC Fibonacci ricerca invece un docente di Violino AM56 per 18 ore, con domande entro il 17 settembre alle ore 24.

A Pistoia è aperto l’interpello per A020 Fisica presso il “Marchi-Forti”, 18 ore fino al 24 novembre, con scadenza alle ore 9 del 16 settembre. L’ICS Montale cerca inoltre tre docenti di sostegno primaria ADEE per 24 ore settimanali, con termine alle ore 7:45 del 16 settembre.

In Veneto, infine, a Rovigo sono aperti due avvisi: uno per posto comune primaria EEEE, con scadenza alle ore 10:30 del 15 settembre, e uno per A041, Scienze e tecnologie informatiche, per una cattedra esterna da 18 ore fino al 31 agosto 2027, con termine alle ore 12 del 15 settembre.