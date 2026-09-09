Doppio canale, allineamento della spesa unitaria tra ruolo e supplenza porterà al numero corretto di posti in organico di diritto utile anche al Sud

La tabella di marcia del doppio canale al quarto step prevede l’allineamento della spesa unitaria tra ruolo e supplenza (che hanno le stesse responsabilità). In questo modo si andrà a creare un percorso virtuoso che annullando il risparmio legato all’utilizzo di supplenti porterà a un numero corretto di posti in organico di diritto utile anche al Sud.

L’invito a idonei e precari

Lo scrive Mario Pittoni, Responsabile Nazionale Dipartimento Istruzione Lega, già Presidente Commissione Cultura Senato della Repubblica sulla sua pagina Facebook nell’ambito di una discussione sul doppio canale di reclutamento.

Un intervento che arriva proprio nei giorni in cui Pittoni aveva rilanciato la questione del doppio canale invitando idonei e precari storici a fare fronte comune, dimenticando lotte intestine che non agevolano la categoria docenti. In un altro intervento sui social, il responsabile Istruzione della Lega scrive: “Mi rivolgo al gruppo – per fortuna sparuto – di docenti precari che affermano di battersi per gli idonei, mentre in realtà col loro atteggiamento aggressivo rischiano di affossarli, in quanto figura tutt’altro che consolidata (l’amministrazione pubblica va in direzione opposta): se per colpa dei vostri attacchi inconsulti ai colleghi (con i quali avreste invece interesse a fare fronte comune) salta tutto, poi per favore non venite a piangere. Vi manderei a quel Paese, visto che avevo garantito personalmente sulla correttezza dell’intera categoria”.

L’arrivo delle Gpsr

L’impegno di Mario Pittoni per la riduzione del precariato attraverso canali alternativi ai concorsi scuola è costante da diversi anni: “I quiz a crocette fanno il gioco di chi vuol far fuori i precari storici (dopo averli a lungo sfruttati per risparmiare) perché non valutano l’esperienza. Pure in passato i precari erano sfruttati, ma poi lo Stato li agevolava nella stabilizzazione. Oggi, con i concorsi PNRR, siamo all’usa e getta. Dopo aver recuperato gli idonei (col PNRR in origine letteralmente cancellati), ora vogliamo anche evitare tale “tradimento”. A questo serve il meccanismo di reclutamento dei docenti a doppio canale in costruzione, con conversione delle GPS in GPSR cioè Graduatorie provinciali per le supplenze e il ruolo. Idonei e precari storici, le due categorie nel mirino di chi punta invece ad assumere chi costa meno, hanno tutto l’interesse a fare fronte comune”.