Il cedolino di agosto è online, da domani attesi i primi accrediti per gli arretrati

Oggi è il giorno in cui è possibile verificare mediante cedolino come mai gli stipendi di agosto risultano in media, in base alle segnalazioni, inferiori di circa 100 euro rispetto alle aspettative. Agosto è il mese degli aumenti all’interno dello stipendio docenti e del pagamento degli arretrati mediante emissione speciale. Entrambe le fattispecie sono risultate inferiori alle aspettative e i sindacati raccomandano di controllare attentamente il cedolino per verificare se ci sono eventuali errori.

Aumenti inferiori al previsto

Come previsto dopo il weekend di Ferragosto su portale e app NoiPA sono stati pubblicati i cedolini dello stipendio di agosto, che consentono di verificare nel dettaglio le voci che compongono la retribuzione del personale scolastico. In base ai nuovi valori tabellari previsti dal rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, i dipendenti della scuola si aspettavano un aumento medio di circa 143 euro lordi mensili per i docenti e 107 euro per il personale ATA.

Si parla di aumenti medi in quanto ogni situazione è individuale in base a profilo professionale e anzianità di servizio. Il cedolino è disponibile nella propria area riservata di NoiPA, alla quale si può accedere con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

L’accredito degli arretrati

Da domani invece è possibile che arrivi l’accredito dell’emissione speciale contenente gli arretrati emesso lo scorso 10 e 11 agosto. Non è detto che l’accredito arrivi già domani, essendo prevista una finestra temporale che va da martedì 18 agosto a giovedì 27 agosto. Come per lo stipendio comprensivo degli aumenti, anche per gli arretrati sono stati segnalati 100 euro in media in meno.

A settembre riprenderà invece la trattativa tra ministero e sindacati all’Aran per discutere della parte normativa del rinnovo di contratto scuola, nell’ambito della quale si proverà a introdurre tra i bonus riservati al personale scolastico anche i buoni pasto per chi presta servizio superiore alle sei ore.