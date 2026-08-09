Arretrati docenti: emissione speciale l’11 agosto ma per l’accredito ci sarà da aspettare ancora

Tra poche ore dovrebbero arrivare le emissioni speciali relative al pagamento degli arretrati per il personale scolastico. Resta sempre il nodo dei supplenti brevi, che secondo i sindacati non rientrerebbero tra i beneficiari e per i quali ministero e Noipa non avrebbero ancora fornito certezze sulla scadenza dei pagamenti.

In arrivo l’emissione speciale

L’emissione speciale di Noipa è prevista per martedì 11 agosto. Con questa emissione speciale, si regolarizzerebbe la situazione relativa al rinnovo del contratto scuola valido fino al 2027 firmato definitivamente lo scorso primo luglio. Gli aumenti invece sono già stati inseriti in busta paga, anche se in virtù delle cifre visionate dal personale scolastico online, non ci sarebbero miglioramenti significativi sul totale.

Solo il cedolino che sarà pubblicato nei prossimi giorni, contenente il dettaglio delle voci dello stipendio, potrà fugare ogni dubbio sul reale ammontare degli aumenti e sul perché molti docenti hanno visualizzato un totale inferiore alle aspettative.

Tornando agli arretrati, sappiamo che l’emissione speciale, salvo sorprese dell’ultimo momento, verrà erogato l’11 agosto. Ma attenzione, questa data non coincide con il bonifico nei confronti degli aventi diritto. Quando arriveranno allora effettivamente gli arretrati sui conti correnti dei beneficiari?

Le date ipotizzabili si collocano tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto, quando è previsto il pagamento degli arretrati emessi giorno 11.

Il cronoprogramma di agosto

Il cronoprogramma dei pagamenti di agosto è fitto e inizia già nei prossimi giorni. Domani lunedì 10 agosto infatti è prevista l’emissione urgente per supplenti brevi e saltuari. Il giorno dopo, martedì 11 agosto, sarà la volta invece dell’emissione speciale degli arretrati relativi al Ccnl 2025/2027, ma solo per il personale di ruolo.

Tra una settimana invece sarà finalmente possibile visionare il cedolino online contenente la busta paga comprensiva di aumenti. In questo modo, ogni dipendente potrà vedere nel dettaglio le voci inerenti accrediti e detrazioni che hanno comportato il totale ottenuto. Il giorno dopo, martedì 18 agosto, è prevista invece un’altra emissione urgente per supplenti brevi e saltuari. Giovedì 20 agosto sarà la volta del pagamento delle rate arretrate dei supplenti brevi e saltuari dell’emissione di giorno 10.

Venerdì 21 agosto tocca invece al pagamento dello stipendio di agosto comprensivo di aumenti. Infine tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto è previsto il pagamento degli arretrati emessi giorno 11.