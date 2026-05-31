Nomine Gps 2026: quest’anno controllo successivo alla nomina in tre giorni, ma alcune graduatorie arriveranno ad agosto inoltrato

Prosegue intenso il lavoro di uffici scolastici e scuole polo per mettere a punto le graduatorie Gps utili alle assegnazioni di ruolo (scorrimento prima fascia gps sostegno e mini call veloce) e assegnazione supplenze (algoritmo e conferma docente di sostegno su richiesta della famiglia).

I termini del ministero

E’ una corsa contro il tempo per non rendere vano l’anticipo con cui il ministero ha fissato la presentazione delle domande per l’aggiornamento delle gps, in modo da restituire elenchi pressoché esenti da errori con massimo controllo dei titoli e punteggi effettivi.

Il tutto dovrebbe consentire quest’anno il controllo successivo alla nomina in soli tre giorni. Alcuni uffici scolastici hanno reso nota la data di conclusione dei lavori, altri pare non abbiano ancora iniziato ma in ogni caso bisognerà attendere lo scioglimento delle riserve per cui prima del 2 luglio difficilmente avremo le prime graduatorie.

Per alcune sarà possibile una pubblicazione immediata già in quei giorni, o comunque entro il 16 luglio in modo da pubblicare le graduatorie in tempo per la domanda per le max 150 preferenze. In altri casi, si sa già che c’è da mettere in conto una pubblicazione delle graduatorie solo ad agosto inoltrato, a domanda per le max 150 preferenze chiusa e a pochi giorni dall’avvio dell’algoritmo.

I decreti di esclusione

In molti casi sono già stati effettuati i primi lavori di controllo, in altri sono già stati pubblicati i decreti di esclusione dalla seconda fascia in base all’art. 7 comma 8 nel caso di candidato non in possesso dello specifico titolo di accesso richiesto)

dell’OM n. 27 del 16 febbraio 2026

Lo scioglimento della riserva è previsto nel periodo che va dal 15 giugno al 2 luglio. Intanto cresce l’attesa per il nuovo sistema di algoritmo introdotto quest’anno che consentirà, o almeno così si augurano ministero, sindacati e docenti, di scongiurare il rischio che si verifichino rinunce involontarie per sedi non espresse.