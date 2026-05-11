Supplenze scuola 2026: oggi 11 maggio ultimo giorno per presentare la domanda per prima fascia graduatorie di istituto

Ultimo giorno oggi per una delle prima procedura di inoltro domande in vista dell’assegnazione degli incarichi per i docenti in vista del prossimo anno scolastico. Oggi 11 maggio è infatti l’ultimo giorno utile per presentare l’istanza riservata ai docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Attesa crescente

Con l’invio di questa domanda, i docenti che dispongono dei requisiti possono effettuare la scelta delle sedi per le graduatorie d’istituto di prima fascia.

Sono graduatorie collegate alle GaE, e stanno generando molta confusione dal momento che la procedura arriva in un periodo in cui cresce l’attesa e la tensione per scadenze importanti, ma questa procedura riguarda solo una parte dei docenti.

Le graduatorie di istituto sono utilizzate per assegnare le supplenze brevi e temporanee. Nello specifico la prima fascia è composta dai docenti inseriti nelle GaE. La domanda che scade oggi non serve a entrare in prima fascia, ma a chi è già nelle GaE per scegliere le scuole dove provare a ottenere un incarico.

Chi è inserito nelle GaE per una determinata provincia, oggi ha l’ultima possibilità, se non l’ha già fatto, di indicare fino a 20 scuole dove desidera provare a essere chiamato per le supplenze brevi.

La differenza con le Gps

La domanda si invia su Istanze Online e vale per il biennio successivo.

Al contrario delle GPS, che servono soprattutto per supplenze annuali e fino al 30 giugno tramite algoritmo provinciale (quest’anno rivisto con il nuovo sistema di ripescaggio), le Graduatorie di istituto servono per chiamate dirette delle singole scuole per supplenze brevi.

Chi non presenta la domanda entro oggi resta comunque nelle GaE, ma compromette la possibilità di comparire correttamente nelle graduatorie di istituto delle scuole oppure di mantenere sedi vecchie/non aggiornate.

La prima fascia graduatorie di istituto viene utilizzata prima della seconda e terza fascia. Questo significa che le scuole, quando devono sostituire un docente assente, convocano prima chi è in prima fascia.

Per molti precari storici ancora presenti nelle GaE, soprattutto infanzia e primaria, queste convocazioni continuano a essere molto frequenti.

La strategia

La domanda riguarda principalmente docenti inseriti nelle GaE, chi ha sciolto la riserva, chi ha aggiornato posizione o provincia.

Da non confondere con la scelta delle 150 preferenze GPS, che dovrà essere effettuata a fine luglio. Arriverà più avanti, probabilmente tra metà e fine luglio per le supplenze 2026/27.

La scelta delle scuole può incidere tantissimo sulle possibilità di convocazione. Alcuni istituti chiamano continuamente per assenze brevi, altri quasi mai. Per questo molti docenti cercano scuole grandi, con molti plessi o con alta presenza di sostegno, dove le sostituzioni sono più frequenti.

Nelle grandi città capita che alcune scuole esauriscano rapidamente le graduatorie, arrivando anche a convocare le fasce successive o gli interpelli.

Questa scadenza, quindi, non è “una nuova graduatoria”, ma un aggiornamento strategico delle sedi da cui si potrà essere chiamati durante l’anno scolastico.