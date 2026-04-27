Supplenze, via da oggi alla scelta delle scuole per la prima fascia: fino all’11 maggio aperta piattaforma per le graduatorie di istituto

Si apre oggi la finestra temporale utile alla presentazione delle domande per la scelta delle scuole nella prima fascia riservata alle supplenze da Graduatorie di istituto. Per inviare istanza online c’è tempo fino al prossimo 11 maggio.

Dove presentare domanda

La domanda va presentata facendo riferimento al Portale Unico del reclutamento, a cui bisogna collegarsi mediante SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE). Per poter procedere, è necessario essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Si può fare riferimento anche al sito internet, raggiungibile sia da desktop che da smartphone, mim.gov.it. Il percorso da seguire è: Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie e supplenze docenti > Graduatorie ad esaurimento.

In questa fase, i candidati interessati dalla procedura possono scegliere un massimo di venti scuole nell’ambito della domanda. La scelta riguarda le istituzioni scolastiche facendo riferimento alla provincia prescelta. Diverso il limite per quel che concerne la scuola dell’infanzia e primaria: in questo caso, non si può andare oltre le 10 istituzioni, di cui al massimo 2 circoli didattici.

I vincoli della provincia

Chi presenta domanda può scegliere scuole per inserirsi nella I fascia delle graduatorie di istituto che facciano parte della stessa provincia o di una provincia diversa rispetto a quella in cui figura incluso nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE).

I docenti che fanno già parte delle GAE di due province devono scegliere una provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia che sia la stessa di quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze.

La procedura è disciplinata dall’articolo 3, comma 4, dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27, che sancisce come “per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto.” Poi a fine luglio sarà il momento della domanda per le max 150 preferenze finalizzate all’assegnazione delle supplenze mediante algoritmo e alle immissioni in ruolo straordinarie da prima fascia gps sostegno. La domanda per le max 150 preferenze consentirà anche la conferma dell’incarico per i docenti destinatari di continuità sul sostegno.