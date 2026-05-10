Graduatorie prima fascia: domani ultimo giorno per la scelta delle sedi per i docenti

Scade domani la finestra temporale avviata dal ministero lo scorso 27 aprile riservata ai docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento. Chi partecipa alla procedura deve indicare le scuole per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di prima fascia.

Si conclude domani una delle prime scadenze operative che accompagneranno il lungo percorso verso le supplenze e le nomine del prossimo anno scolastico. L’11 maggio è l’ultimo giorno utile per i docenti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento interessati a compilare l’istanza relativa alla scelta delle sedi per le graduatorie d’istituto di prima fascia.

Con la compilazione di questa domanda gli aspiranti possono essere inseriti negli elenchi delle scuole dalle quali potranno arrivare eventuali convocazioni per le supplenze. La procedura riguarda esclusivamente i docenti già inseriti nelle GaE e interessa le istituzioni scolastiche della provincia di appartenenza.

La scelta delle scuole e le supplenze

Attraverso la procedura online, gli interessati possono indicare le sedi scolastiche nelle quali desiderano comparire nelle graduatorie d’istituto di prima fascia. Sono graduatorie dalle quali attingeranno poi i dirigenti scolastici per il conferimento delle supplenze temporanee nei casi previsti dalla normativa.

La finestra temporale apre di fatto un calendario particolarmente intenso per il personale precario della scuola. Dopo questa fase, infatti, arriveranno nei prossimi mesi gli altri appuntamenti legati alle GPS, alle 150 preferenze per gli incarichi annuali e alle procedure di assunzione e supplenza previste per il 2026/2027.

Sarà un anno importante sia per il recente aggiornamento delle Graduatorie Gps con valore biennale anticipato a febbraio, sia per le novità introdotte dall’ordinanza stessa delle Gps che contiene modifiche all’algoritmo delle supplenze, che dovrebbe introdurre meccanismi di ripescaggio e una gestione più flessibile degli incarichi. E’ anche l’anno delle novità nelle immissioni in ruolo in virtù dell’introduzione degli elenchi regionali per il ruolo che avranno priorità su scorrimento prima fascia gps sostegno e mini call veloce.

Cosa succede dopo l’11 maggio

Una volta chiusa la finestra per la scelta delle sedi, gli uffici scolastici procederanno con gli aggiornamenti necessari per predisporre le graduatorie d’istituto di prima fascia valide per il prossimo anno scolastico.