Elenchi regionali per il ruolo, pubblicati i dati sugli aspiranti ancora in graduatoria: ecco cosa emerge

Entrano nel vivo le procedure legate agli elenchi regionali per le immissioni in ruolo previsti dal DM 68/2026. La presentazione delle domande è in corso, e si può fare riferimento ai dati resi noti dai singoli Uffici scolastici regionali che hanno reso nota, classe di concorso per classe di concorso, la consistenza numerica degli aspiranti ancora presenti nelle graduatorie utili per le prossime assunzioni.

I dati disponibili

In queste ore CISL Scuola ha diffuso un file zip contenente i dati suddivisi per regione, che potete scaricare a fine articolo. Nei documenti vengono indicati gli aspiranti ancora in attesa di assunzione, distinti sia per procedura concorsuale sia per classe di concorso.

I numeri pubblicati offrono una prima fotografia concreta della situazione che accompagnerà le immissioni in ruolo dell’estate 2026. Per quanto riguarda i concorsi PNRR, nei conteggi risultano inclusi anche gli idonei entro il limite del 30% previsto dalla normativa vigente. Restano invece esclusi dal computo tutti gli altri candidati idonei che, pur avendo superato le prove, non rientrano nella quota del 30% e risultano comunque presenti nelle graduatorie regionali.

Confermate ancora una volta forti differenze territoriali e tra le diverse classi di concorso. In alcune regioni le graduatorie risultano particolarmente consistenti, mentre in altre i numeri appaiono molto più contenuti, elemento che potrebbe incidere direttamente sulle possibilità effettive di assunzione nei prossimi mesi.

Il file da scaricare

In ogni caso dagli elenchi regionali non si attingerà subito per tutti i posti disponibili. Le assunzioni da questi elenchi scatteranno infatti soltanto dopo le ordinarie procedure di nomina previste per ciascuna regione. Solo gli eventuali posti residui verranno assegnati agli aspiranti inseriti negli elenchi regionali.

Il numero effettivo delle immissioni in ruolo dipenderà da diversi fattori: disponibilità dei posti vacanti, esaurimento delle graduatorie ordinarie, rinunce e distribuzione territoriale delle cattedre.

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