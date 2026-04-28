Supplenze 2026: entro l’11 maggio domanda su Istanze Online per scegliere le max 20 scuole per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto

E’ in corso da ieri la procedura di presentazione delle domande utili a scegliere le venti scuole per l’inserimento in prima fascia delle graduatorie di istituto. Per procedere, è necessario compilare il modello B che permette di selezionare le sedi.

Possono procedere alla compilazione del modello B per le Graduatorie d’istituto di I fascia i docenti inclusi nelle GaE che ora desiderano procedere con la scelta delle Istituzioni Scolastiche. In questo modo, si perfeziona l’inserimento nelle Graduatorie d’Istituto di I fascia.

Per accedere alla compilazione del modello B, è necessario risultare già inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento. Compilando questa domanda e scegliendo le venti scuole, si accede all’assegnazione delle supplenze per l’anno scolastico 2026/27. C’è tempo per presentare la domanda entro l’11 maggio.

Procedura su Istanze OnLine

La compilazione del Modello B per l’inserimento nelle graduatorie di istituto di prima fascia avviene esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma Istanze OnLine.

Dopo l’accesso, è necessario selezionare l’istanza dedicata e verificare con attenzione i dati anagrafici e di recapito. Queste informazioni non possono essere modificate direttamente all’interno della procedura: in caso di errori, occorre uscire, aggiornare i dati e poi rientrare per proseguire.

Successivamente si passa alla scelta degli insegnamenti di prima fascia per i quali si richiede l’inserimento nelle graduatorie di istituto. Una volta completata la compilazione, la domanda deve essere inoltrata per risultare valida.

Per la scuola dell’infanzia e primaria è previsto un limite specifico: è possibile selezionare al massimo 10 istituzioni scolastiche, tra cui non più di 2 circoli didattici.

Validità della domanda

Le scelte effettuate attraverso il Modello B avranno valore per tutto l’anno scolastico di riferimento, incidendo direttamente sulle possibilità di convocazione per le supplenze.

Per questo motivo, la fase di compilazione richiede attenzione sia nella verifica dei dati sia nella selezione delle scuole, in modo coerente con le proprie preferenze e opportunità di incarico.