Domanda 150 preferenze 2026: non sarà l’unica da presentare, subito dopo c’è quella interprovinciale

Quando si parla di supplenze e di assegnazione degli incarichi in vista del prossimo anno scolastico, la mente va inevitabilmente alla procedura per la scelta delle max 150 preferenze che si svolge in estate finalizzata alla compilazione delle istanze finalizzate alla selezione delle sedi gradite ai candidati per ricevere incarichi a tempo determinato.

La prima fase provinciale

In realtà la domanda per le max 150 preferenze contiene anche una sezione utile alle immissioni in ruolo straordinarie, mediante scorrimento della prima fascia gps sostegno, e alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie.

La procedura, come è stato annunciato la scorsa settimana, si svolgerà dal 16 al 29 luglio 2026 mediante Istanze OnLine/POLIS. Consentirà di partecipare all’assegnazione degli incarichi al 31 agosto e al 30 giugno, ma anche alle procedure collegate alla GPS I fascia sostegno.

Quest’anno la strategia da adottare potrà variare rispetto agli scorsi anni, dal momento che la nuova ordinanza sull’aggiornamento delle gps ha anche introdotto novità inerenti l’algoritmo che sarà strutturato questa ‘anno finalmente in maniera diversa, ovvero con un sistema di ripescaggio che scongiurerà il rischio di risultare rinunciatari involontari per sedi non espresse. Questo consentirà di scegliere davvero le sedi più gradite senza il timore di essere scavalcati per scelte non fatte.

La fase interprovinciale

I docenti che fanno parte della prima fascia GPS sostegno, la fase provinciale degli incarichi finalizzati al ruolo, presenteranno domanda nella prima finestra temporale. Ma non finisce qui, perché dopo questa fase riservata alle max 150 preferenze si passerà a quella interprovinciale per gli incarichi finalizzati al ruolo da GPS I fascia sostegno. In questo caso bisognerà aspettare un paio di settimane dopo la chiusura della finestra temporale della fase provinciale, considerato che le domande si potranno poi presentare dal 14 al 18 agosto 2026 e sarà riservata agli aventi titolo che non abbiano ottenuto una proposta nella fase precedente.