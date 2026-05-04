Assunzioni ADSS da prima fascia sostegno GPS 2026: pubblicate le tabelle, ma per la certezza bisognerà aspettare fine luglio

Le immissioni in ruolo straordinarie quest’anno si arricchiscono con la nuova normativa inerente gli elenchi regionali per il ruolo, procedura che ha priorità su scorrimento prima fascia gps sostegno e mini call veloce, e che comporta quindi per queste ultime due procedure la necessità di operare su posti residui.

L’assegnazione delle supplenze

Manca un mese circa alla fine dell’anno scolastico e poi con l’estate inizieranno le procedure prima di immissione in ruolo, ordinarie e straordinarie, e poi le operazioni per l’assegnazione dell’supplenze. Inevitabile quindi che ci si inizi a domandare quali sono le possibilità di assunzione dalle varie procedure.

Per avere un’anticipazione circa le attuali possibilità di assunzione dagli elenchi regionali e dallo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia si può fare riferimento alle tabelle che gli Uffici Scolastici stanno pubblicando, sulla base dell’art. 4 comma 8 del dm n. 68 del 22 aprile 2026.

La call veloce

Non tutti gli uffici scolastici hanno pubblicato le tabelle, anche se in base alle indicazioni ministeriali, la procedura dovrà essere perfezionata prima dell’avvio della domanda per l’inserimento negli elenchi regionali prevista per questa settimana, per venti giorni complessivi.

Non ci sarà invece, come deciso dal Ministero, la possibilità di poter presentare domanda per gli elenchi regionali conoscendo la disponibilità dei posti da attribuire, al contrario di quanto avveniva con la call veloce, ormai decaduta al contrario della mini call veloce ancora in uso e residuale rispetto a elenchi regionali e scorrimento prima fascia.

I posti disponibili

Le domande previste dal 6 al 25 maggio saranno quindi al buio. Nessun dato ancora per quel che riguarda le assunzioni da GPS sostegno prima fascia. Non ci sono dati disponibili, anche in virtù del fatto che quest’anno bisogna prima aspettare gli elenchi regionali per il ruolo. Le idee saranno più chiare a fine luglio.