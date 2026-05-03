Conferma docente di sostegno: la richiesta della famiglia non basta per ottenere la continuità didattica

Con il mese di maggio inizia il conto alla rovescia che porterà alla conclusione della prima fase dedicata alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia. Entro fine mese, infatti, le famiglie interessate hanno la possibilità di manifestare la propria volontà ai dirigenti scolastici, per avviare tutta la procedura che, in caso di esito positivo, culmina a fine agosto con il bollettino zero.
L’iter burocratico
La richiesta della famiglia è tutt’altro che sufficiente per perfezionare la conferma del docente di sostegno, dal momento che consente unicamente l’avvio di tutto un iter burocratico che può incontrare diversi intoppi che impediscono la continuità sul sostegno. Oltre alla valutazione negativa del dirigente scolastico e del Glo, che possono ritenere non adeguata all’accoglimento la richiesta delle famiglie, si possono configurare una serie di fattispecie che bloccano a livello tecnico la conferma.
L’ostacolo soggettivo
Prima del 31 agosto, quando scatta l’eventuale nomina mediante verifica di nominabilità del docente destinatario di richiesta di conferma mediante bollettino zero, può accadere che il docente coinvolto viene nominato in ruolo e quindi non partecipa alla procedura.
L’ostacolo oggettivo
Questa situazione riguarda una questione soggettiva, ovvero l’indisponibilità del docente. Ma si può anche verificare una situazione oggettiva, che riguarda la possibilità che il posto non sia più disponibile. In questo caso non si può procedere con la procedura.
Infine, può succedere che il posto è ancora disponibile, che il docente non ha ottenuto il ruolo, ma che le sue preferenze espresse in ambito della domanda per le max 150 preferenze non permettono di assegnarlo.
La conferma finale
Non ci sono invece impedimenti se coincide la disponibilità del posto con le preferenze espresse. In questo caso, il docente riceve la conferma con bollettino pubblicato entro il 31 agosto per l’anno scolastico 2026/27. Per avere la certezza della conferma, quindi non si può fare altro che aspettare l’avvio dell’algoritmo con bollettino zero a fine agosto.