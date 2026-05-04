Concorsi scuola, dopo il PNRR nuovi bandi in arrivo: quando partiranno

Il sistema di reclutamento non si fermerà con la fine del ciclo PNRR, anzi. Il ministero vuole scandire i ritmi concorsuali in modo che si svolga uno all’anno. Nuovi concorsi attesi tra fine 2026 e inizio 2027, con procedure più snelle e cadenza più regolare.

Il concorso PNRR3 ancora in corso e le assunzioni previste

Il percorso di reclutamento dei docenti è ancora legato al concorso PNRR3, avviato tra il 2025 e il 2026, che mette a disposizione circa 58.000 posti. In questa fase sono in svolgimento le prove orali, mentre la pubblicazione delle graduatorie è attesa entro il 30 giugno 2026.

Da queste graduatorie dipenderanno le prime immissioni in ruolo già a partire da settembre 2026, ma non solo: gli elenchi resteranno validi anche per gli anni successivi, contribuendo a coprire ulteriori disponibilità.

Nuovi concorsi: attesa per il prossimo bando ordinario

Terminata la fase legata al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si prepara ad avviare una nuova stagione di concorsi ordinari. L’orientamento del ministero è fare in modo che i bandi continuino anche dopo il PNRR.

Le tempistiche in ogni caso non saranno immediate. Prima sarà necessario chiudere definitivamente il ciclo in corso. Per questo motivo, il nuovo concorso è atteso nel secondo semestre del 2026, con una possibile pubblicazione verso la fine dell’anno. Non si esclude, però, uno slittamento ai primi mesi del 2027.

Procedure più snelle e concorsi più frequenti

Tra gli obiettivi indicati dal Ministero c’è quello di rendere il sistema più fluido e continuo. L’idea è superare i lunghi intervalli tra un concorso e l’altro, introducendo una cadenza più regolare, potenzialmente anche annuale.

Le future selezioni dovrebbero essere caratterizzate da procedure semplificate, con prove scritte e orali più snelle e tempi ridotti. Una riorganizzazione che punta a garantire maggiore continuità nelle assunzioni e a ridurre il fenomeno del precariato.

Un cambio di paradigma rispetto al passato

Il modello che si va delineando segna una discontinuità rispetto agli anni precedenti, quando i concorsi venivano banditi anche a distanza di cinque o dieci anni, generando attese prolungate e forte incertezza.

Con il nuovo assetto, i concorsi saranno più frequenti, ma anche più competitivi. La maggiore regolarità delle procedure comporterà infatti una selezione continua, senza “finestre” isolate da cogliere.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il quadro che emerge è abbastanza chiaro: ci saranno nuovi concorsi ma non nell’immediato. La finestra più probabile resta quella della fine del 2026, con la possibilità di un rinvio all’inizio del 2027. Nel frattempo, il sistema continuerà a funzionare con le graduatorie già in essere, in attesa della prossima tornata di selezioni che segnerà l’avvio di una nuova fase del reclutamento scolastico.