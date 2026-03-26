Nuovo Concorso Ordinario scuola: dovrebbe partire nel secondo semestre 2026

E’ la domanda che ormai da qualche mese i docenti e gli aspiranti tali si pongono: quali sono i programmi del Ministero per quel che riguarda i concorsi scuola una volta archiviata la fase dedicata alle procedure PNRR? Con il PNRR 3 ormai in fase di conclusione, tutte le attenzioni si concentrano su ciò che accadrà adesso che l’Italia è libera dai vincoli europei che hanno costretto a bandire tre concorsi a distanza ravvicinata.

Il post fase Pnrr

La prima considerazione da fare è che i posti messi a bando con l’ultimo PNRR 3 vanno ben oltre quelli necessari per raggiungere il perfezionamento degli accordi con l’Ue. Non solo: sono anche superiori ai posti disponibili per le immissioni in ruolo in vista di settembre 2026, ragion per cui i vincitori dovranno attendere che le assunzioni vengano spalmate nel corso dei prossimi anni.

Altra considerazione da fare, il ministero aveva annunciato tempo fa l’intenzione dopo la fase PNRR di bandire un concorso l’anno con cadenza regolare. Non è chiaro però se si partirà già da quest’anno, con un bando che segua l’iter degli ultimi PNRR: bando a fine anno e prove all’inizio dell’anno successivo.

Al momento tutte le attenzioni del Ministero sono concentrate sul rispetto degli accordi con l’Europa, e quindi il perfezionamento della procedura entro il 30 giugno 2026, con contestuale approvazione di tutte le graduatorie di merito.

I nuovi bandi

A livello ufficiale, siamo fermi al DPCM del 7 ottobre 2025 che autorizza il Ministero, per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, ad avviare procedure concorsuali per 58.135 posti di personale docente.

Si andrà quindi sicuramente avanti. Al momento non c’è però traccia né documentale né a livello di dichiarazioni circa l’intenzione di pubblicare nuovi bandi.

I nuovi concorsi sono quindi formalmente programmati, ma per l’ufficialità del nuovo concorso ordinario post PNRR bisogna aspettare almeno il secondo semestre 2026.

Prima bisognerà completare la pubblicazione delle graduatorie di merito del PNRR 3, dopodiché si potrà capire meglio quale cronoprogramma ha in serbo il ministero, in attesa del doppio canale di reclutamento che renda non più esclusivo il canale dei concorsi come strumento di assunzione.

FAQ

1. Quando usciranno i nuovi concorsi scuola dopo il PNRR 3?

Non ci sono ancora date ufficiali. I nuovi concorsi sono programmati, ma l’uscita del primo bando post PNRR è attesa non prima del secondo semestre 2026.

2. Perché i vincitori del concorso PNRR 3 dovranno attendere per il ruolo?

Perché i posti banditi sono superiori a quelli disponibili per le immissioni in ruolo immediate, quindi le assunzioni saranno distribuite negli anni successivi.

3. Il Ministero continuerà a bandire concorsi ogni anno?

L’intenzione annunciata è quella di avviare concorsi con cadenza annuale, ma non è ancora confermato quando partirà questo nuovo ciclo.

4. Qual è la priorità attuale del Ministero sull’organizzazione dei concorsi?

Completare le procedure PNRR entro il 30 giugno 2026, con l’approvazione di tutte le graduatorie di merito.

5. Quanti posti sono autorizzati per i concorsi nel triennio 2025-2028?

Il DPCM del 7 ottobre 2025 autorizza l’avvio di procedure concorsuali per 58.135 posti di personale docente.