Tfa sostegno 2026 quando esce: probabile la pubblicazione tra la primavera e l’inizio dell’estate

Sono ancora in corso le procedure di iscrizione al secondo ciclo dei Corsi Indire, apertura straordinaria di un’altra settimana voluta dal ministero per provare ad assegnare i tanti posti rimasti ancora disponibili dopo la chiusura della finestra temporale ordinaria di presentazione delle domande.

Il doppio canale di specializzazione

Il doppio canale di specializzazione sul sostegno ha affiancato al TFA sostegno i Corsi Indire, tra polemiche che ancora vanno avanti da parte di chi li ritiene inadeguati, a dispetto del fatto che conferiscono il medesimo titolo e attribuiscono gli stessi punti in Gps del Tfa.

Proprio per questo è particolarmente atteso l’XI ciclo del TFA sostegno, per la cui organizzazione non ci dovrebbero essere dubbi nonostante non ci siano ancora certezze.

Per far partire il nuovo TFA sostegno XI ciclo è necessario che venga pubblicato il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Come detto non ci sono riferimenti certi né dichiarazioni ufficiali che al momento possano far pensare a una data piuttosto che un’altra.

I precedenti degli ultimi anni

A complicare ulteriormente qualunque tipo di previsione, il fatto che storicamente il bando del Tfa è stato raramente omogeneo a livello di pubblicazione temporale. Andando infatti a esaminare le tempistiche degli ultimi anni, si nota subito come siano state estremamente variabili: nel 2024 il decreto è stato pubblicato a fine marzo con prove a maggio. Nel 2025 è stato necessario attendere le prove a luglio dopo la pubblicazione a fine giugno.

Al momento, anche in base alle previsioni dei sindacati, si può pensare che il ministero possa decidere per la pubblicazione tra la primavera e l’inizio dell’estate.

FAQ

1. Cosa sono i Corsi Indire per il sostegno?

I Corsi Indire sono un percorso alternativo al TFA sostegno che consente di ottenere lo stesso titolo di specializzazione con identico punteggio nelle GPS.

2. Le iscrizioni ai Corsi Indire sono ancora aperte?

Sì. È stata prevista una riapertura straordinaria di una settimana per coprire i posti rimasti disponibili dopo la scadenza ordinaria.

3. Quando uscirà il bando per il TFA sostegno XI ciclo?

Non c’è ancora una data ufficiale. La pubblicazione dipende dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

4. In che periodo potrebbe uscire il TFA sostegno XI ciclo?

Secondo le previsioni, il bando potrebbe essere pubblicato tra la primavera e l’inizio dell’estate.

5. Perché è difficile prevedere le tempistiche del TFA sostegno?

Perché negli ultimi anni le date di pubblicazione e delle prove sono state molto variabili, senza una tempistica fissa.