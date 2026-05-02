Doppio canale di reclutamento da adottare per i posti vacanti: dopo gli elenchi regionali immissioni nei ruoli del concorso straordinario bis e riservisti GAE

C’è soddisfazione da parte sindacale per l’ufficialità del decreto n. 68 del 22 aprile 2026, che sanciscono l’avvio degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo, dando attuazione al DL 45/2025 e al decreto PNRR 2026. In particolare da parte di Anief, che rivendica la paternità del provvedimento, varato anche in seguito a esplicita richiesta del sindacato di Marcello Pacifico.

Cosa succede con gli elenchi regionali

Gli elenchi regionali per il ruolo saranno utili ad attribuire eventuali incarichi a tempo indeterminato residui rispetto alle ordinarie immissioni in ruolo. Avranno precedenza rispetto allo scorrimento della prima fascia gps sostegno e alla mini call veloce, con domande che verranno presentate per venti giorni di tempo dal 6 maggio in poi.

L’assunzione degli idonei dei concorsi svolti dal 2020 in poi con la novità dell’utilizzo degli elenchi regionali è quindi anche un successo di Anief, essendo stato chiesto esplicitamente dal sindacato di Marcello Pacifico, presidente.

Obiettivo doppio canale di reclutamento

Che adesso rilancia, anche in virtù dell’approssimarsi della fine della fase Pnrr che libera l’Italia da alcuni vincoli europei in ottica immissioni in ruolo: si guarda quindi alla reintroduzione legislativa del doppio canale di reclutamento da adottare per i posti vacanti.

Altre richieste di Anief sono le immissioni nei ruoli del concorso straordinario bis e riservisti GAE e l’introduzione della mobilità professionale del personale di ruolo senza vincoli.

FAQ

1. Cosa prevede il decreto n. 68 del 22 aprile 2026?

Introduce gli elenchi regionali per il ruolo, nuovo canale per le immissioni in ruolo sui posti residui.

2. Qual è la posizione del sindacato Anief?

Esprime soddisfazione e rivendica il ruolo avuto nell’introduzione della misura.

3. A cosa serviranno concretamente gli elenchi regionali?

Ad assegnare posti a tempo indeterminato rimasti vacanti dopo le procedure ordinarie.

4. Che priorità avranno rispetto alle altre procedure?

Precederanno lo scorrimento della prima fascia GPS sostegno e la mini call veloce.

5. Quali sono le prossime richieste avanzate da Anief?

Il ritorno del doppio canale di reclutamento, più assunzioni da concorsi straordinari e maggiore mobilità per i docenti di ruolo.