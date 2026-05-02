Addio ad Alex Zanardi, esempio per i ragazzi: è entrato nelle scuole e ci resterà a lungo

È morto all’età di 59 anni Alex Zanardi. La notizia ha attraversato rapidamente il mondo dello sport e non solo, perché con lui scompare una figura che negli anni è diventata un riferimento anche fuori dalle piste e dalle competizioni.

Non è stato soltanto un campione. È stato, per molti studenti e insegnanti, una storia da raccontare in classe quando serviva un esempio concreto, credibile, umano.

Dalla velocità alla prova più dura

Nato a Bologna nel 1966, Zanardi si era fatto conoscere negli anni Novanta prima in Formula 1 e poi negli Stati Uniti, dove aveva conquistato due titoli nella CART tra il 1997 e il 1998. Era uno dei piloti più amati, per talento e carattere.

Poi, nel 2001, l’incidente al Lausitzring cambia radicalmente il corso della sua vita. Le conseguenze sono devastanti: perde entrambe le gambe e rischia di morire. È il punto in cui, per molti, tutto finirebbe. Per lui, invece, è l’inizio di un’altra storia.

In quegli anni nasce il Zanardi che entra nei percorsi educativi, nei discorsi dei docenti, nei temi degli studenti. Non più solo il pilota, ma l’uomo che dimostra cosa significa ricostruirsi.

Una sua frase, riportata spesso anche in ambito scolastico, sintetizza bene quel passaggio: “Non c’è motivo per cui io non possa tornare a una vita felice”. Non è una dichiarazione d’effetto, ma una linea di comportamento che poi ha seguito fino in fondo.

Il ritorno e l’esempio per le nuove generazioni

Dopo l’incidente, Zanardi non si limita a tornare alla normalità. Decide di mettersi di nuovo alla prova, reinventandosi nel paraciclismo. E anche lì arriva ai massimi livelli, conquistando medaglie paralimpiche e titoli mondiali.

Ma più dei risultati, è il modo in cui li raggiunge a colpire chi lo osserva. Il suo percorso viene spesso utilizzato nella scuola per spiegare che il fallimento non è una fine, ma una fase. Che l’impegno ha valore anche quando non garantisce un risultato immediato.

Nei racconti degli insegnanti, Zanardi non appare mai come un eroe irraggiungibile. Al contrario, viene presentato come una persona che ha scelto, giorno dopo giorno, di non fermarsi.

Un altro pensiero a lui attribuito, molto diffuso nei contesti educativi, rafforza questa idea: “La vita non è quella che ti succede, ma come reagisci”.

È una frase semplice, ma proprio per questo efficace in classe, perché parla un linguaggio diretto.

L’incidente del 2020 e il lungo silenzio

Nel giugno del 2020, durante una staffetta benefica in handbike, Zanardi resta coinvolto in un nuovo, gravissimo incidente. Le condizioni appaiono subito critiche. Da quel momento inizia un lungo periodo fatto di ospedali, interventi e riabilitazione.

Negli anni successivi, la sua presenza pubblica si riduce fino quasi a scomparire. Una battaglia portata avanti lontano dai riflettori, in linea con il suo stile. Senza spettacolarizzazione, senza bisogno di raccontarsi continuamente.

Una figura che resterà anche nelle scuole

Zanardi continuerà a essere citato nelle aule scolastiche, perché la sua storia si presta a essere letta sotto molte prospettive. Non solo quella sportiva, ma anche quella umana, sociale, educativa.

Nei temi di maturità, nei percorsi di educazione civica, nei progetti sull’inclusione, il suo nome è già entrato da tempo. Non come simbolo astratto, ma come esempio concreto.

Il motivo è semplice: la sua esperienza non richiede interpretazioni complicate. È immediata. Arriva. E resta.

Un’eredità che va oltre lo sport

Molti campioni vengono ricordati per le vittorie. Zanardi, invece, verrà ricordato soprattutto per il modo in cui ha affrontato le sconfitte più dure.

In un contesto come quello scolastico, dove spesso si cercano esempi autentici, la sua storia continuerà a essere utilizzata perché funziona. Non per retorica, ma perché dimostra qualcosa che gli studenti riconoscono subito: la possibilità di rialzarsi, anche quando sembra impossibile.

Ed è probabilmente questa la sua eredità più forte. Non qualcosa da studiare, ma qualcosa da capire.