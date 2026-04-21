Proroga assunzioni sostegno anche per il 2026: doppio canale dalla prima fascia in attesa del posto comune

Come ampiamente anticipato nelle scorse settimane, è arrivata la proroga da parte del ministero per il doppio canale di reclutamento da prima fascia sostegno GPS, in attesa che si muova qualcosa in merito al doppio canale che riguardi anche il posto comune. L’ufficialità è arrivata dal ministero con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026, che sancisce anche per quest’anno, in vista del prossimo anno scolastico, una procedura straordinaria per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti sui posti di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027.

Le iniziative per il sostegno

La proroga fa riferimento alla disciplina transitoria, valida fino al 31 dicembre 2026, con cui il ministero punta ad assicurare continuità al personale docente, dando supporto didattico agli alunni con disabilità. È la conferma dell’attenzione del ministero al mondo del sostegno, come già dimostrato con l’attivazione dei Corsi Indire finalizzati alla specializzazione sul sostegno di docenti con tre anni di esperienza e specializzati all’estero, e la proroga della continuità didattica su richiesta delle famiglie, rivolta anche ai docenti non specializzati.

Chi può partecipare

Possono partecipare a questa procedura, che seguirà le assunzioni in ruolo da elenchi regionali e precederà la mini call veloce sui posti residui, coloro i quali fanno parte delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia relative ai posti di sostegno. Restano fuori da queste assunzioni i docenti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS. Per partecipare alla procedura, bisognerà compilare la domanda per le max 150 preferenze che conterrà sezione apposita, così come avverrà per i docenti coinvolti dalla procedura di conferma sul sostegno su richiesta delle famiglie. Alla procedura potranno partecipare solo i docenti inseriti in GPS sostegno prima fascia a pieno titolo.