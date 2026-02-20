GPS 2026, rivoluzione algoritmo: addio ai rinunciatari involontari

La nuova ordinanza per le GPS appena pubblicata dal ministero non avrà solo effetti a breve termine con l’aggiornamento delle GPS che prenderà il via la prossima settimana, ma anche a lungo termine, in particolare in estate con l’avvio del nuovo algoritmo, finalmente modificato dopo anni di critiche e rimostranze da parte dei sindacati e dei docenti coinvolti nelle operazioni e convinti di essere stati danneggiati.

Il nuovo sistema di ripescaggio

Il nuovo sistema di ripescaggio dovrebbe sancire l’addio al fenomeno dei docenti saltati dall’algoritmo e considerati rinunciatari involontari per sedi non espresse.

Da fine agosto, quando prenderà il via l’algoritmo (prima con il bollettino zero per le conferme dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie, poi con tutti gli altri bollettini), nessun docente verrà più saltato dall’algoritmo perché risultato rinunciatario al proprio turno di nomina.

Dopo anni di richieste da parte dei sindacati e moltissime sentenze che hanno condannato il ministero al risarcimento dei docenti ingiustamente scavalcati, finalmente il ministero ne ha preso atto e ha deciso di intervenire.

I successivi turni di nomina

Il nuovo algoritmo opererà sulla base della presentazione delle domande per le max 150 preferenze, che solitamente avviene a luglio ma che quest’anno, in virtù dell’anticipo delle domande per le graduatorie GPS, potrebbe essere anch’essa anticipata.

Dopo l’inserimento delle scuole nella scelta delle sedi, chi al proprio turno si trova nella condizione che nessuna delle sedi indicate sia disponibile non viene estromesso dalle assegnazioni, come avveniva fino all’anno scorso.

Se nel proprio turno di nomina nessuna delle sedi indicate è disponibile non si riceve l’incarico. Ma se fino all’anno scorso si era considerati rinunciatari senza possibilità di ottenere altri incarichi da GPS, da quest’anno non sarà più così perché nei turni successivi, se una sede scelta torna disponibile, il candidato potrà rientrare nelle assegnazioni.

Nei turni successivi di nomina, se una delle sedi scelte tornerà disponibile, il candidato verrà ripescato, sempre nel limite delle sedi espresse.