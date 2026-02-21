Carta docente 2026: accredito per tutti nella stessa data senza bisogno di presentare domanda

Tra le tante incertezze legate all’erogazione della Carta del Docente 2026, più in ritardo che mai, c’è una certezza: l’accredito avverrà in contemporanea per tutti gli aventi diritto e non c’è bisogno di presentare alcuna domanda. Un dubbio legittimo che sta attanagliando i docenti che, di fronte al ritardo nell’erogazione, si chiedono se non dovessero presentare un’istanza per confermare la volontà di ricevere il bonus.
Le incertezze riguardano ancora la data di erogazione dell’importo e soprattutto l’importo stesso. Secondo i sindacati, dovrebbe arrivare entro fine mese ed essere di poco inferiore a 400 euro. Ma, come detto, ancora non ci sono garanzie.
Un discorso che vale sia per i docenti a tempo indeterminato che per quelli con contratto al 30 giugno o al 31 agosto.
Non serve dunque presentare alcuna domanda per ottenere l’accredito della Carta del Docente. La normativa non prevede la necessità di inoltrare alcuna richiesta per l’accredito ordinario.
Cosa bisogna fare allora? Nulla, perché l’importo verrà accreditato automaticamente sulla piattaforma dedicata. Il giorno in cui verrà annunciato l’accredito, i docenti aventi diritto dovranno effettuare l’accesso al portale ufficiale cartadeldocente.istruzione.it, dove troveranno la somma disponibile nel proprio borsellino elettronico.
Quando? Indicazioni ufficiali ancora non ce ne sono: l’importo dovrebbe essere disponibile entro la prossima settimana, ovvero entro fine mese, e dovrebbe essere di circa 400 euro.