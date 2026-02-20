Inserimento graduatorie provinciali per le supplenze su posto di sostegno: altri 18.137 in arrivo dai Corsi Indire

Con il via ufficiale alla procedura di aggiornamento delle GPS 2026, non resta che attendere il via al secondo ciclo dei Corsi Indire, strettamente legati alle graduatorie per le supplenze, dopo il decreto che ha sancito il terzo ciclo dei percorsi abilitanti.

Oltre 18mila nuovi specializzati

Intanto, il primo ciclo dei Corsi Indire ha già consentito il raggiungimento di un traguardo importante, almeno dal punto di vista del ministero e sicuramente da parte dei diretti interessati, docenti con tre anni di servizio e specializzati all’estero, che hanno ottenuto il titolo grazie a questi percorsi abbreviati.

Il ministero ha confermato che sono 18.137 i docenti di sostegno che si sono specializzati grazie ai nuovi percorsi avviati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Specializzati che si affiancano a quelli che hanno ottenuto il titolo mediante TFA, per un totale che rappresenta il risultato di questo nuovo canale di specializzazione.

Immissioni in ruolo progressive

L’obiettivo dichiarato del ministero è non garantire una specializzazione fine a se stessa ma procedere con progressive immissioni in ruolo nei prossimi anni di questi docenti, che nel frattempo potranno inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze su posto di sostegno e partecipare alle procedure concorsuali.

Valditara: “Abbiamo dato una risposta concreta alla necessità di personale qualificato sul sostegno, con competenze indispensabili per garantire una scuola che sappia valorizzare al meglio i talenti di ogni studentessa e di ogni studente. Investire nella formazione dei docenti significa garantire pienamente il diritto allo studio degli alunni con disabilità e rafforzare la qualità del nostro sistema scolastico”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.