Sostegno, ufficiale: specializzazione TFA sostegno e percorso Indire hanno lo stesso punteggio nelle Gps 2026

Con la presentazione ufficiale della piattaforma per l’aggiornamento Gps 2026, che partirà la prossima settimana, arriva anche l’ufficialità delle nuove tabelle di valutazione dei titoli che sanciscono quanto già si sapeva sul mondo del sostegno, ovvero che Tfa e Corsi Indire avranno lo stesso punteggio.

La tabella A/7

Le polemiche non mancheranno per l’equiparazione di due percorsi ritenuti profondamente diversi da sindacati e diretti interessati. Il doppio canale di specializzazione consente ormai di ottenere i titolo sul sostegno non solo con Tfa ma anche con corsi abbreviati riservati a chi può vantare tre anni di servizio o titolo estero. Il ministero ha pubblicato l’Ordinanza e le tabelle titoli che nella tabella A/7 prima fascia sostegno sanciscono l’equiparazione tra i due titoli.

Per accedere alla prima fascia GPS sostegno è richiesta la specializzazione per il relativo grado.

Tabella A/7: Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all’estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito da 8 a 24 punti, da sommare ai 12 punti.

Le motivazioni del ministero

Nonostante il parere contrario di docenti, sindacati e persino del CSPI, il ministero ha deciso di tirare dritto per la propria strada non conferendo un punteggio differente per i due percorsi, ritenuti profondamente diversi.

E spiega il perché. Il Ministero, spiega nell’Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2025, ha “ritenuto di non accogliere, relativamente alla Tabella A/7, punto A.2, la richiesta del CSPI di diversificare il punteggio assegnato ai percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, rispetto a quello assegnato ai corsi di specializzazione ordinari, in quanto l’equiparazione dei percorsi di specializzazione trova rispondenza nell’equiparazione tra i diversi percorsi di abilitazione per la scuola secondaria previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, di cui alla tabella A/3, punto A.2, richiesta dal CSPI nel parere espresso per l’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024;”