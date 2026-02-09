GPS 2026: saranno utilizzate anche per assunzioni in ruolo da GPS sostegno prima fascia e conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia

Quest’anno, l’aggiornamento delle GPS (valido per il 2026/27 ma anche per il successivo anno scolastico, essendo l’aggiornamento biennale) sarà utile anche a creare graduatorie che verranno poi utilizzate per assunzioni in ruolo da GPS sostegno prima fascia e per la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia.

Doppio canale di reclutamento sul sostegno

La prima fattispecie, che va poi di pari passo con la mini call veloce nel mese di agosto (doppio canale di reclutamento sul sostegno), è in ogni caso subordinata alla disponibilità di eventuali posti residui dopo la nuova procedura inerente gli elenchi regionali per il ruolo, al debutto quest’anno. Gli elenchi regionali per il ruolo non sono ancora stati ufficializzati dal decreto: siamo in attesa del parere del CSPI. In ogni caso la bozza è stata presentata ai sindacati e se ne conoscono i dettagli. Non si conosce ancora però la finestra temporale utile alla presentazione delle domande.

Per quel che riguarda la conferma del docente di sostegno su richiesta delle famiglie, invece, si attingerà alle GPS e non si tratta di una procedura subordinata alla disponibilità di posti residui da altra procedura, ma dipende solo dall’eventuale richiesta della famiglia, dall’approvazione del dirigente scolastico e dalla disponibilità del docente destinatario di conferma.

In attesa della decisione del Tar

Disponibilità che viene anticipata al dirigente scolastico in maniera non ufficiale e che viene poi ufficializzata mediante la compilazione dell’apposita sezione riservata ai docenti destinatari di continuità all’interno della domanda per le max 150 preferenze in estate.

Il tutto con il prologo del pronunciamento del Tar previsto per maggio che dovrà esprimersi sulla costituizonalità della conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, legittimità sollevata dai sindacati già prima dello scorso anno scolastico, ma sulla quale i giudici non si sono potuti esprimere non essendo ancora noti gli effetti della nuova normativa confermata anche per il prossimo anno scolastico.