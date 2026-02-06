Doppio canale di reclutamento docenti: per il 2026/27 utilizzo delle GPS per la prima fascia sostegno, solo per posti residui

Al momento, salvo brusche accelerazioni che non sembrano all’orizzonte, non sembrano esserci molte speranze che il doppio canale di reclutamento possa prendere il via a partire dal 2026/27. È un progetto al quale si sta lavorando, e che potrebbe vedere la luce dopo la fine degli impegni Pnrr dell’Italia con l’Europa, cioè con la conclusione del concorso Pnrr 3.

Gli elenchi regionali per il ruolo

Qualcosa già si è mosso con l’istituzione degli elenchi regionali per il ruolo: quelli sì prenderanno il via dal prossimo anno scolastico, anche se non è ancora stato pubblicato il decreto che li sancisce e non si conoscono le date della finestra temporale utile alla presentazione delle domande da parte di chi vorrà iscriversi.

Il doppio canale prevederebbe assunzioni da concorso affiancate da graduatorie per titoli e servizi. Al momento una sua forma è stata presentata tramite disegno di legge, ma è ancora al vaglio del Parlamento.

Quindi anche in vista del prossimo anno scolastico, per quel che riguarda le graduatorie utilizzabili per il 2026/27, bisogna fare riferimento alle GaE (50%) e alle graduatorie dei concorsi dal 2016 al 2026, vincitori e idonei in base alle specifiche indicazioni per ogni tipologia.

Dopo la fase ordinaria da GaE e concorsi si potrebbe passare all’attribuzione di eventuali posti vuoti dagli elenchi regionali per il ruolo.

Prima fascia sostegno

Ci saranno invece le assunzioni da GPS sostegno prima fascia, cui si ricorrerà nel momento in cui dovessero residuare ulteriori posti ancora vacanti dopo lo scorrimento degli elenchi regionali. Ma si tratta di una possibilità riservata unicamente al sostegno tramite lo scorrimento delle GPS prima fascia, prorogata anche per il prossimo anno insieme alla mini call veloce. È questo l’unico reale doppio canale di reclutamento, limitato però appunto solo al sostegno. Gli elenchi regionali per il ruolo sono stati invece definiti dall’onorevole Pittoni un “doppio canale di reclutamento momentaneo”.

Mini call veloce

Quindi solo relativamente al sostegno, eventuali posti vuoti dopo lo scorrimento della prima fascia potranno essere attribuiti tramite la mini call veloce. È questo per il momento l’unico doppio canale attivo, ovvero il ricorso anche alle GPS ma solo per la prima fascia sostegno, solo per posti residui. Le possibilità di assunzione dipendono quindi dalla provincia scelta: se ci saranno posti disponibili ci sarà possibilità anche di assunzioni da GPS sostegno.