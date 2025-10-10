Aperte le iscrizioni al concorso scuola Pnrr 3: venti giorni di tempo, pubblicati i due bandi

Come anticipato nei giorni scorsi, il ministero ha pubblicato entro la fine della settimana il bando, anzi i bandi per il concorso Pnrr 3. Questo consente di completare le procedure di iscrizione, di venti giorni, entro la fine di novembre per poi programmare le prove scritte prima di Natale.

La finestra temporale per la presentazione delle domande

Il bando è stato pubblicato in queste ore sul portale INPA. Bando costituito in realtà da due bandi che fanno riferimento alle procedure concorsuali PNRR 3 finalizzate al reclutamento di personale docente per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

E’ già possibile presentare domanda: la finestra temporale è stata aperta alle 14 di oggi e si concluderà il prossimo 29 ottobre. Si può procedere facendo riferimento alla piattaforma ministeriale “Concorsi e Procedure selettive”.

Sono stati messi a bando per il prossimo triennio 58.135: 27.376 per la scuola primaria e dell’infanzia, 30.759 per la scuola secondaria. Posti comuni 50.866, posti di sostegno 7.269.

Le prove

Chi vuole iscriversi per due tipologie di posto, deve comunque presentare una sola istanza, che comprende le diverse tipologie di posto per cui si vuole concorrere. Si può concorrere a un massimo di quattro tipologie di posto.

Le prove scritte verranno sostenute nella regione per la quale si presenta la domanda, mentre quelle orali nella regione individuata dalle aggregazioni, soggette a variazioni in base al numero di domande che saranno presentate.

L’iscrizione con riserva

La tabella di valutazione dei titoli è confermata rispetto a quella impiegata dagli allegati B ai DM n. 205/2023 per la secondaria e n. 206/2025 per infanzia e primaria. Confermata la partecipazione con riserva solo per chi sta svolgendo i percorsi abilitanti già avviati (secondo ciclo, fuori quelli del terzo ciclo) e per chi è iscritto ai Corsi Indire per la specializzazione abbreviata sul sostegno riservata a triennalisti e specializzati estero. Confermata l’assenza della prova preselettiva, a prescindere dal numero di candidati che si iscriverà al concorso. Prevista solo prova scritta e prova orale.