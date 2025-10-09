Terzo ciclo percorsi abilitanti: ecco quando ci si potrà iscrivere e quando partiranno

E’ scattato il conto alla rovescia in vista della pubblicazione dei nuovi i bandi universitari dei percorsi da 60 CFU appartenenti al terzo ciclo. Adesso le attenzioni dei docenti interessati a partecipare sono tutte concentrate sulle possibili date di inizio dei corsi stessi. Non ci sono in questo senso indicazioni precise da parte del ministero.

Abilitazione imprescindibile

Ci sono ancora alcuni passaggi burocratici a completare, dopodiché si potrà essere più precisi circa la collocazione temporale del terzo ciclo di percorsi abilitanti, diventati ormai imprescindibili per l’insegnamento e per la partecipazione ai concorsi scuola, dopo la fine della fase transitoria della riforma del reclutamento docenti. Come dimostra il prossimo pnrr 3, che verrà bandito nei prossimi giorni, e al quale si potrà partecipare solo se in possesso di abilitazione o di tre anni di servizio, essendo venuto meno il requisito dei 24 cfu più laurea validi fino all’ultimo concorso scuola Pnrr 2.

I prossimi passaggi burocratici a cui abbiamo fatto riferimento sono quelli avviati nella finestra temporale attivata dal ministero lo scorso 6 ottobre e che si concluderà il 24 dello stesso mese, utile alle università e le istituzioni AFAM per presentare mediante piattaforma la propria offerta formativa.

I prossimi passaggi burocratici

Dopo il 24 ottobre, conclusa questa operazione, il ministero procederà con la fase successiva, quella riservata alla fase di accreditamento delle nuove classi di concorso da parte dell’ANVUR. Una fase che non si concluderà tanto presto, considerato che è probabile ipotizzare possa richiedere alcune settimane per il proprio perfezionamento.

Completata anche questa fase, ci sarà il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del decreto contenente la distribuzione dei posti. Questa pubblicazione è messa in calendario per l’inizio del 2026. Poi la palla passerà alle università, che avranno il semaforo verde per pubblicare i bandi.

Il possibile avvio dei corsi

A quel punto toccherà ai docenti interessati sfruttare la finestra temporale di circa trenta giorni (forse anche meno) per la presentazione delle domande. I corsi dovrebbero poi iniziare qualche settimana dopo.

Ma quando? Se facciamo riferimento ai percorsi abilitanti del secondo ciclo, sappiamo che sono iniziati tra aprile e maggio. Quest’anno l’obiettivo del ministero è fare prima, almeno uno o due mesi. In questo modo si riuscirebbe a concluderli prima della fine dell’anno accademico.