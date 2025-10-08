Assunzione idonei, entro dicembre decreto che applicherà la normativa già esistente per l’istituzione di una graduatoria regionale, accessibile su domanda

Entro dicembre il ministero emanerà un decreto che avrà la funzione di rendere operativa la normativa già esistente utile alla creazione di una graduatoria regionale per l’assunzione degli idonei.

Concorsi Pnrr sono ordinari

Sarà una graduatoria cui potranno credere tutti gli aventi diritto facendo domanda. Per avere diritto all’accesso alla graduatoria, bisognerà far parte della categoria di idonei dei concorsi ordinari dal 2020 in poi.

I concorsi PNRR rientrano tra i concorsi ordinari. E’ questa al momento la più importante previsione di graduatorie per gli idonei non vincitori dei concorsi PNRR o dei precedenti concorsi ordinari, oltre allo scorrimento per l’assunzione del 30% dei posti messi a bando.

Gli idonei fuori dal Pnrr 3

Il vantaggio degli elenchi regionali è che non avranno scadenza temporale, questo significa che sulla carta l’assunzione degli idonei è garantita, è solo una questione di tempo. Questo potrebbe avere ripercussioni anche sul numero di iscritti al prossimo Pnrr 3, con molti idonei che potrebbero decidere di non partecipare puntando sull’iscrizione a questi elenchi. Che sarà annuale: ogni anno ci si potrà iscrivere in una sola regione, ma ogni anno si potrà cambiarla.

Una soluzione importante anche per tutti quegli idonei dei concorsi Pnrr 1 o Pnrr 2 (p entrambi) che non avranno la possibilità di partecipare al Pnrr 3, essendo esclusi da nuovi requisiti di accesso previsti dal bando, in virtù della fine della fase transitoria.

Graduatorie Pnrr permanenti

Il paradosso di questo Pnrr 3 sta infatti proprio nell’escludere docenti idonei dei precedenti Pnrr che si erano iscritti con il requisito dei 24 cfu + laurea, ma che adesso restano fuori essendo decaduto questo requisito. Naturalmente potranno partecipare al Pnrr 3 coloro i quali, nel frattempo, hanno provveduto a conseguire l’abilitazione mediante percorsi abilitanti o che hanno perfezionato il requisito dei tre anni di servizio.

In occasione della recente informativa in cui è stata confermata la firma del decreto e l’imminente pubblicazione del bando Pnrr 3 (ma si è parlato anche di percorsi abilitanti e Corsi Indire, oltre che di immissioni in ruolo) il sindacato ANIEF ha anche chiesto, come già fatto con proposte di emendamento, che le graduatorie dei concorsi PNRR includano tutti gli idonei e diventino permanenti, in modo da poter essere utilizzate nel tempo.