Prossimo concorso scuola Pnrr3, ha già preso il via la procedura di censimento delle aule informatizzate per le prove concorsuali

Altro passo in avanti verso il bando del nuovo concorso scuola Pnrr 3, dopo l’assegnazione dell’incarico per la stesura dei quesiti: è arrivata nelle scorse ore la nota MIM n. 6910, datata 11 settembre 2025, con cui il Ministero sancisce ufficialmente il via alle attività di censimento e collaudo delle aule informatizzate.

Ambienti per le prove concorsuali

Si tratta degli ambienti che saranno poi impiegati per lo svolgimento delle prove concorsuali per il reclutamento del personale della scuola nell’anno scolastico 2025/26. Il primo, in ordine di tempo e anche il più importante, è il Pnrr 3 che verrà bandito a fine anno e le cui prove verranno messe probabilmente in calendario a inizio dell’anno prossimo, in modo da consentire l’immissione in ruolo dei vincitori entro il settembre successivo.

Le istituzioni scolastiche dovranno fare riferimento, come accaduto anche negli anni passati, alla piattaforma predisposta dal ministero dedicata a questo genere di attività e disponibile all’indirizzo prove.concorsi.istruzione.it/.

Non è ancora attiva la piattaforma, lo sarà da lunedì con finestra temporale individuata dal ministero per l’attività del sistema fissata dal 15 settembre al 6 ottobre 2025. Durante questo periodo di tempo di tre settimane, sarà possibile inserire i dati utili alle postazioni disponibili. Sarà anche possibile certificare la funzionalità delle aule tramite le operazioni di collaudo.

I requisiti per il Pnrr 3

Le operazioni sono responsabilità di Uffici scolastici regionali, attraverso i Referenti tecnici regionali e Istituzioni scolastiche, tramite i Responsabili d’istituto e i Responsabili tecnici d’aula. Il bando del prossimo concorso scuola Pnrr 3 dovrebbe essere molto simile a quello dello scorso Pnrr 2, ricordando che siamo fuori dalla fase transitoria e che quindi per partecipare al concorso è richiesta l’abilitazione. Per il sostegno, sarà consentita anche la partecipazione a tutti quei docenti che riusciranno in queste settimane a ottenere la specializzazione mediante i nuovi Corsi Indire per triennalisti e specializzati estero, con formula abbreviata rispetto al Tfa.