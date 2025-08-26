Bando concorso scuola Pnrr 3 in autunno, il ministero ha già affidato la preparazione dei quesiti

Manca ancora qualche settimana al bando del concorso PNRR 3, ma non ci sono dubbi circa il fatto che sarà bandito entro fine anno, per rispettare gli accordi presi con Bruxelles in ambito Pnrr. A conferma che probabilmente non bisognerà aspettare gli ultimi giorni dell’anno per il bando, ma che le operazioni potrebbero essere anticipate rispetto a quanto avvenuto con il Pnrr2, il fatto che il Ministero abbia già affidato all’Università Roma Tre la preparazione dei quesiti.

Bando il prossimo autunno

Questo dovrebbe consentire al ministero di pubblicare il bando nel prossimo autunno. In ogni caso, anche se dovesse essere anticipato rispetto agli ultimi giorni dell’anno, non ci sono grossi dubbi che le prove siano messe in calendario a inizio 2026, seguendo lo schema degli altri Pnrr. Le assunzioni poi sarebbero attuate il settembre successivo.

Una volta conclusa la “trilogia” dei concorsi Pnrr, il ministero dovrebbe proseguire con il programma messo in preventivo e che dovrebbe consentire di dare continuità ai concorsi nei prossimi anni mediante un concorso scuola l’anno.

Anche in virtù dello stop alle proroghe per assunzioni tramite Scorrimento prima fascia Gps sostegno e mini call, i concorsi scuola resteranno la via ordinaria per le assunzioni insieme alle Gae.

La prossima strategia di assunzioni

Poi il recente decreto scuola ha istituito lo scorrimento delle graduatorie di idonei al 30% e dal 2026 ci saranno gli elenchi regionali, sempre per gli idonei, senza limite di tempo. In questo modo, si dovrebbe riuscire a tenere a bada le sanzioni europee contro l’abuso dei contratti a tempo determinato nella scuola italiana.

Bisogna ricordare infatti che al momento l’articolo 97 della Costituzione impone che le assunzioni nella pubblica amministrazione avvengano per concorso. Ma le GAE non verranno eliminate: le assunzioni proseguiranno al 50% dalle GAE e per il 50% dalle graduatorie di merito dei concorsi. Sempre che non ci siano novità dal punto di vista del doppio canale di reclutamento docenti, che potrebbe affiancare secondo una normativa ancora da stabilire assunzioni da concorsi e da Gps sia per sostegno che per posto comune.