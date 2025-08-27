Pubblicati i primi posti disponibili per le nomine, avvio dell’algoritmo imminente in queste province

In attesa che si sblocchi la fase zero riservata alla simulazione interna da parte degli uffici scolastici per verificare che i docenti destinatari di conferma sul sostegno siano effettivamente nominabili, vengono pubblicati i posti disponibili per le nomine al 31 agosto o al 30 giugno da assegnare poi mediante algoritmo gps.

Tutto rinviato alla prossima settimana?

Algoritmo che partirà con il primo bollettino subito dopo la conclusione della fase zero. Quando? Il ministero spera che le prime nomine possano arrivare già entro fine agosto, ma considerato che il 31 cade di domenica, di fatto restano solo ancora due giorni per completare il bollettino zero e passare alla fase successiva.

Tutto può ancora accadere perché come noto in queste fasi la situazione, per alcuni uffici provinciali (non è mai uniforme la lavorazione delle pratiche) si sblocca da un momento all’altro, ma a questo punto non è più difficile ipotizzare che si possa rinviare tutto alla prossima settimana. Staremo a vedere.

Le disponibilità

L’algoritmo assegnerà le cattedre al 31 agosto o 30 giugno in base alle domande per le max 150 preferenze inviate dai docenti interessati alla partecipazione alla procedura entro lo scorso 30 luglio.

In base alla circolare sulle supplenze n. 157408 del 9 luglio 2025, “ai sensi dell’articolo 12, comma 6, dell’Ordinanza ministeriale, contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli Uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi”.

Le eventuali integrazioni

Una pubblicazione che solitamente precede di poco la pubblicazione delle nomine, in altri casi addirittura avviene contestualmente. Ma alcuni uffici stanno già provvedendo, a conferma che potrebbe essere imminente l’avvio dell’algoritmo. Queste disponibilità non è detto che siano definitive, essendo soggette a eventuali integrazioni e rettifiche.

MARCHE

Ascoli Piceno –

UMBRIA

Perugia –