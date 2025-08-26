In arrivo le nomine per le supplenze Gps, ma prima deve sbloccarsi la conferma dei docenti di sostegno

Sono in arrivo le supplenze per i docenti che hanno inviato entro i termini previsti dal ministero la domanda per le 150 preferenze correttamente compilata. Il primo turno di nomine arriverà con l’avvio dell’algoritmo gps 2025 nelle prossime ore, presumibilmente entro la fine della settimana per rispettare le indicazioni del ministero che puntano ad avere almeno il primo bollettino entro il 31 agosto (domenica).

Lavori in coso dietro le quinte

Perché ciò avvenga, dovrà prima essere completata dagli uffici scolastici provinciali la procedura, all’esordio assoluto quest’anno, dedicata alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie. E’ la famosa fase zero, che porta alla stesura del quasi omonimo bollettino zero. Bollettino che non verrà pubblicato ma che servirà come simulazione interna agli uffici scolastici provinciali per verificare che i docenti destinatari di conferma (che hanno manifestato volontà di accettare l’incarico compilando la sezione a loro esclusivamente riservata all’interno della domanda per le 150 preferenze) abbiano diritto alla nomina nel primo turno, anche su posto comune o su altro grado.

In questa fase si può essere scavalcati con punteggio superiore

Il primo giorno utile per avviare la procedura era stato indicato nel 23 agosto, e ad oggi 26 agosto ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. va però considerato che come detto si tratta di una procedura interna, per cui è probabile che i lavori siano in coso e che si proceda direttamente con le comunicazioni ai diretti interessati dell’ottenimento della supplenza mediante conferma.

Secondo il ministero il processo di stabilizzazione implicita mediante questa nuova norma, consentirà alla metà dei docenti di sostegno di mantenere la stessa cattedra dello scorso anno. La fase zero è lunica in cui un docente destinatario di continuità, se ritenuto nominabile, può scavalcare sulla stessa sede dello scorso anno un collega (non destinatario di conferma) con punteggio superiore. Collega che in ogni caso otterrà la nomina con il primo bollettino ufficiale dell’algoritmo, ma se aveva come prima sede quella assegnata con contintuità, si vedrà scavalcato.